Дизайнер випустила одяг для водіїв, який обманює камери спостереження

Американка Кейт Роуз знайшла спосіб дати відсіч всюдисущим дорожнім камерам – вона створила лінійку одягу, яка збиває їх з пантелику. Дизайнер нанесла на одяг безліч зображень фейкових автомобільних номерів. Таким чином камера фіксує відразу кілька табличок і не може зрозуміти, яка справжня.

Колекція дівчини отримала назву Adversarial Fashion ("Мода опору"). Вона складається з курток, футболок і светрів, на які нанесли один з двох зразків. Всі речі продаються за ціною від 25 до 55 доларів. Замовити їх можна на сайті колекції. Товари доставляються по всьому світу.

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Одяг, який обманює камери спостереження

Як зазначається, Роуз хвилює велика кількість камер, які стежать за людьми і тим, куди вони направляються. Наприклад, за номерами машини поліцейські можуть зрозуміти, хто їздив в наркологічну клініку чи міграційний центр.

За допомогою фейкових номерних знаків дизайнер розраховує погіршити роботу камер стеження – чим більше несправжніх табличок запам'ятає система, тим гірше вона буде розпізнавати номери машин. Також завдяки колекції дівчина привертає увагу до проблеми стеження за громадянами.

Колекція Adversarial Fashion

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