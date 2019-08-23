Опубліковано перше фото найпотужнішої камери смартфона

У мережі з'явився перший знімок, зроблений на смартфон Redmi Note 8 Pro від Xiaomi. Камера пристрою на 64 мегапікселі, створена Samsung, на сьогодні не має конкурентів за рівнем деталізації. Фотографію опублікував у своєму Twitter інсайдер Мукул Шарма.

Блогер зазначив, що один зі знімків з пристрою займає 13 МБ пам'яті. При цьому детальна інформація про роздільну здатність фото не наводиться. На посиланні ж вказані пропорції 4096x4096 пікселів.

До слова: У мережі з'явилися нові рекламні ролики Redmi Note 8: чим ще вразить смартфон

Відомо, що з цим же сенсором готується випустити смартфон бренд Realme. Однак першим, ймовірно, все ж буде гаджет Xiaomi, презентація якого відбудеться 29 серпня.

Читайте також: Nokia відродить телефон десятирічної давності