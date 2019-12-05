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У США представили прототип літаючого автомобіля

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У США представили прототип літаючого автомобіля - фото 1

Прототип літаючого автомобіля PAL-V Pioneer був представлений в американському штаті Флорида на фестивалі Miami Art Week. У компанії приймають замовлення на літаюче авто. Продано уже 70 машин.

Інноваційний транспорт є гібридом легкового автомобіля, літака і вертольота. Машина має три колеса. Інженери оснастили її двома пропелерами і хвостовими крильми. PAL-V на дорозі може розігнатися до 160 кілометрів на годину, в небі його швидкість у два рази більша.

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Як розповів головний інженер компанії PAL-V Майк Стекеленбург, вони приймають заявки на літаючий автомобіль. За словами фахівця, продано вже 70 примірників. Замовники отримають свої літаючі авто у 2021 році. Вартість гібрида близько 548 тисяч доларів.

У США представили прототип літаючого автомобіля - фото 372231

У США представили прототип літаючого автомобіля - фото 372232

У США представили прототип літаючого автомобіля - фото 372233

У США представили прототип літаючого автомобіля - фото 372234

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Джерело: pal-v
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