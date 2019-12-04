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Швейцарці здивували незвичайним промисловим електрокаром

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Концепткар MetroSnap - фото 1
Концепткар MetroSnap / rinspeed

На виставці промислової електроніки CES-2020 у Лас Вегасі швейцарська інжинірингова компанія Rinspeed представить оригінальний концепткар MetroSnap. Незвичайна машина буде модульним електромобілем з автопілотом.

Головна ідея проєкту – створення мобільного транспортного засобу модульної конструкції, який можна використовувати для різних потреб. Його можна оснастити 6-місним пасажирським або вантажним модулем.

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Швейцарці здивували незвичайним промисловим електрокаром - фото 372186

Концепт ідеально підійде для доставки різних товарів, наприклад, для мобільного поштового офісу або кейтерингу. Причому, що особливо зручно – транспортний модуль і навісне обладнання можна використовувати окремо.

У рух Rinspeed MetroSnap призводить трифазний асинхронний електродвигун. Привід здійснюється на задню пару коліс. Живлення для нього забезпечує 12,2-кіловатна літій-іонна батарея з можливістю підзарядки від зовнішніх джерел, яка забезпечує запас ходу до 130 км. Цього має цілком вистачити на день повноцінної експлуатації в рамках мегаполісу. Максимальна швидкість досягає 85 км/год.

Швейцарці здивували незвичайним промисловим електрокаром - фото 372189
Швейцарці здивували незвичайним промисловим електрокаром - фото 372190
Швейцарці здивували незвичайним промисловим електрокаром - фото 372191
Швейцарці здивували незвичайним промисловим електрокаром - фото 372188
Швейцарці здивували незвичайним промисловим електрокаром - фото 372187

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Джерело: rinspeed
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