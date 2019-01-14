Офіційно представлений семимісний Cadillac XT6

Новинка буде боротися за покупців з такими іменитими кросоверами, як BMW X7, Audi Q7, а також Volkswagen Teramont.

Компанія Cadillac офіційно представила свій новий семимісний кросовер XT6, який стане першим представником американської марки у сегменті повнорозмірних кросоверів з трьома рядами сидінь за довгий час.

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Cadillac XT6

Cadillac XT6

Довжина автомобіля складає 5055 мм, ширина – 1784 мм, висота – 1964 мм. Колісна база дорівнює 2863 мм, а кліренс скромний для своїх розмірів – лише 169 мм.

Технічне оснащення автомобіля виявилося дуже схоже на начинку більш компактного кросовера XT5. Під капот машини встановлений 3,6-літровий атмосферний мотор на 314 кінських сил.

Одним з головних технічних нововведень 3-рядного XT6 стала наявність нової 9-діапазонної трансмісії GM Hydramatic, яку в майбутньому почнуть ставити і на інші моделі Cadillac. Коробка передач змінила звичний для компанії 8-діапазонний "автомат" фірми Aisin.

Cadillac XT6

Cadillac XT6

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