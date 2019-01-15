У мережу злили фото Volkswagen Passat 2020 року

На моторшоу у Детройті компанія Volkswagen представить американський варіант седана Passat нового покоління. У мережу вже злили перші офіційні фотографії моделі.

Знімки седана Passat вперше з'явилися на сайті Wheelsage – великої бази автомобільних фотографій, куди зображення додаються самими користувачами. Зараз знімки седана нового покоління вже видалені, але мережею активно ширять копії цих фото.

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Volkswagen Passat 2020 року

Американський варіант Passat відрізняється від автомобілів, які продаються на інших ринках. Наприклад, модель доступна тільки у вигляді седана (хоча в Європі вона може бути ще й універсалом) і все ще не переведена на модульну платформу MQB.

Зовнішність Volkswagen Passat 2020 змінилася не сильно: у компанії збільшили решітку радіатора, допрацювали фари і ліхтарі, а також змінили форму третього віконця у районі задньої стійки. На фотографіях показано модифікація R-Line з більш агресивним обвісом і невеликим заднім спойлером на кромці багажника. Також ззаду зникла хромована смуга і з'явився великий напис "Passat" під емблемою марки.

Volkswagen Passat 2020 року

Volkswagen Passat 2020 року

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