У США представили електричний позашляховик з ретро-дизайном

Компанія Alpha Motor Corporation показала четвертий автомобіль в їхньому модельному ряду. Ним став невеликий електричний пікап Alpha Wolf.

Його дизайн виконаний в стилі інших моделей бренду і також має нотки 80-х років завдяки незвичайним пропорціям і елементам, що нагадує пікап Toyota SR5 1985 року Марті МакФлая.

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Пікап заснований на тій же платформі, що і Alpha JAX, представлений в лютому цього року. Alpha каже, що Wolf може бути оснащений акумуляторною батареєю потужністю 75-85 кВт год, що забезпечить йому запас ходу близько 440 кілометрів. Електромотори можуть приводити в дію передні або всі колеса. Розгін з місця до 100 км/год займає усього 6,2 секунди.

На зображеннях показана велика сонячна панель, що закриває кузов пікапа. Хоч і офіційних відомостей немає, ми можемо припустити, що вона допоможе трохи зарядити акумуляторну батарею.

Усередині Wolf дуже схожий на інші творіння Alpha Motor Corporation. Інтер'єр лаконічний, але сучасний, з екраном мультимедійної системи в стилі планшета і цифровою комбінацією приладів. Alpha обіцяє безліч портів для зарядки електроніки, а також багато місця для зберігання речей.

Ціни в США будуть починатися з 36 000 доларів, доходячи до 46 000 доларів. Як і у випадку з іншими моделями, Alpha приймає замовлення на Wolf, хоча точна дата початку поставок поки невідома.

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