Розкішний Ferrari розбили за кілька секунд після мийки: епічне відео

В YouTube з'явилося 10-секундний ролик феєричного виїзду Ferrari 458 Italia з автомийки. Але щось пішло не так і водій розтрощив суперкар.

У ролику видно, як автолюбитель, хвацько покидаючи сервіс, врізається в бордюр. В результаті ДТП італійський суперкар зносить стовп і буквально за кілька секунд перетворюється у вже не настільки вражаючу машину.

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Ferrari 458 Italia отримав серйозні пошкодження, тепер його чекає ремонт. В яку суму він обійдеться, не повідомляється. Також невідомо, хто перебував за кермом автомобіля в момент аварії. За однією версією, це був співробітник мийки, за іншою – власник автомобіля.

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