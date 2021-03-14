Toyota показала перші фото унікального рятувального позашляховика на базі RAV4

Компанія Toyota опублікувала перші фотографії екстер'єру рятувального позашляховика, побудованого на базі RAV4.

Гірничорятувальний RAV4 Mountain Rescue отримав матово-чорне забарвлення кузова з яскраво-червоними буксирувальними гаками, розташованими в передньому посиленому бампері. Крім того, по периметру позашляховика встановили додаткове світлодіодне освітлення, а також червоні проблискові маячки і підніжки на порогах.

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Для роботи у важкодоступних районах спецверсію RAV4 оснастили збільшеним дорожніми просвітом, великими колісними дисками, а також набором необхідного обладнання для проведення рятувальних операцій.

Спочатку Toyota RAV4 Mountain Rescue планували представити в січні на Токійському автосалоні. Однак через обмеження, викликані пандемією COVID-19, прем'єру рятувального позашляховика довелося відкласти. Офіційний дебют спецверсії відбудеться сьогодні, 14 березня, в японському місті Такаока.

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