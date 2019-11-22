На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У США помітили унікального трирогого оленя: фото красеня
-
- 14
Житель штату Мічиган Стів Ліндберг під час лісової прогулянки сфотографував оленя з трьома рогами. Дивіться фото!
З 2012 року 75-річний чоловік фотографує природу щодня і викладає знімки на своїй сторінці в Facebook.
І ще: Скільки років собаці за людськими мірками: точна формула для розрахунку
Під час прогулянки він не розраховував на цікаві знімки, оскільки через морози зустріти тварин стало важче. Коли йому вдалося сфотографувати річкову видру, зловити рибу, чоловік вирішив закінчити прогулянку. Повертаючись до машини, він помітив оленя.
"У мене є тисячі фотографій білохвостих оленів, але я відразу зрозумів, що цей був незвичайним. У нього на маківці була якась плутанина", – розповів автор фото. Чоловік зробив кілька знімків і поїхав додому, не надаючи особливого значення зустрічі з парнокопитним. Уже вдома, завантаживши фотографії на комп'ютер, йому вдалося розглянути незвичайний "головний убір" оленя. Фотограф вирішив зберегти місце зустрічі з оленем в таємниці, щоб захистити тварину від мисливців.
Читайте також: У Києві чоловік вигулював леопарда: фотофакт
-
21:55Три потужні фільми, які ви не забудете ніколи
-
21:30Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
-
21:21Олена Зеленська в елегантному платті з вишивкою підкорила мережу
-
21:1123 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53У США помітили унікального трирогого оленя: фото красеня
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:31Sony представить чотири крутих смартфони у 2020 році
-
20:155 крутих книг про злочини і покарання, які ви прочитаєте на одному подиху
-
19:43Ці трави і спеції дуже корисні: спробуйте додати їх до страв
-
19:19Відома модель похвалилася ідеальним тілом у купальнику
-
18:46Коноплянка змінив професію: встигніть записатися
-
18:21Діамантова рука: що стало з акторами фільму нашого дитинства
-
18:10Гороскоп на 23 листопада 2019: у яких знаків Зодіаку ускладниться особисте життя
-
17:45Гаряча Даша Астаф'єва показала фото з холодної Ісландії
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:16Житель Нью-Йорка зняв на відео культовий танець Джокера у реальному часі
-
17:10Я покохала: Наталія Могилевська представила кліп на свій новий хіт
-
16:524 речі, які оцінить кожен чоловік у стосунках
-
16:29Перший комікс Marvel продали за скажені гроші
-
16:10Як зробити ароматизатор для машини своїми руками: 2 перевірені способи
-
15:52Американці створили незвичайний дім-кокон: яскраві фото
-
15:25Ці "дієтичні" продукти не допомагають схуднути
-
15:15У Pornhub з'явився новий вид підписки назавжди: відео
-
14:51Экссолістка ВІА Гри показала все, чим її нагородила природа
-
14:21Як людям шкодить бажання схуднути: відповідь учених
-
20:155 крутих книг про злочини і покарання, які ви прочитаєте на одному подиху
-
18:21Діамантова рука: що стало з акторами фільму нашого дитинства
-
16:10Як зробити ароматизатор для машини своїми руками: 2 перевірені способи
-
11:54Привітання з Днем сина 2019 у віршах, смс, прозі та картинках
-
08:55Тіна Кароль випустила кліп "Иди на жизнь": дивіться захопливе відео онлайн
-
07:30Експерт розповіла, як подолати осінню сонливість
- 21 листопада
-
21:42Учені назвали ягоду, яка має бути у раціоні кожного чоловіка
-
19:22Ніби Photoshop: як виглядав найвищий чоловік минулого століття
-
17:107 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
-
14:14Моделі 90-х: як змінилася розкішна квітка світу моди Коко Роша (18+)
-
14:05Стало відомо, яке покарання отримало Динамо через расизм щодо Тайсона
-
10:27День гідності та свободи: 10 пісень Революції, від яких мурашки по шкірі
-
09:45Збірна України на Євро 2020: з ким зіграє команда Шевченка
-
07:23Погода в Україні 21 листопада: точний прогноз по містах
- 20 листопада
-
22:506 порад, які зроблять секс на одну ніч найкращим для вас обох
-
18:15Гарячі страви зі свинини: смачні рецепти з фото
-
16:21Українські зірки і спортсмени записали потужне відео до Дня гідності та свободи 2019
-
14:37Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені
-
10:15Актуальний лайфхак для водіїв: що робити, якщо замерз замок
-
07:24Погода в Україні 20 листопада: похолодання та штормовий вітер
- 19 листопада
-
20:105 звичок, яких варто позбутися до 30 років
-
17:20Історія України за 5 хвилин: ТНМК випустив крутий кліп, який мають побачити всі українці!
-
16:30Міжнародний день чоловіків 2019: привітання, смс і картинки зі святом
-
12:24Що таке eSIM: усе, що потрібно знати про віртуальну СІМ-карту
-
10:28Рятувальники оголосили попередження для українців