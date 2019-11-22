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У США помітили унікального трирогого оленя: фото красеня

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Олень - фото 1
Олень / bbc

Житель штату Мічиган Стів Ліндберг під час лісової прогулянки сфотографував оленя з трьома рогами. Дивіться фото!

З 2012 року 75-річний чоловік фотографує природу щодня і викладає знімки на своїй сторінці в Facebook.

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Під час прогулянки він не розраховував на цікаві знімки, оскільки через морози зустріти тварин стало важче. Коли йому вдалося сфотографувати річкову видру, зловити рибу, чоловік вирішив закінчити прогулянку. Повертаючись до машини, він помітив оленя.

"У мене є тисячі фотографій білохвостих оленів, але я відразу зрозумів, що цей був незвичайним. У нього на маківці була якась плутанина", – розповів автор фото. Чоловік зробив кілька знімків і поїхав додому, не надаючи особливого значення зустрічі з парнокопитним. Уже вдома, завантаживши фотографії на комп'ютер, йому вдалося розглянути незвичайний "головний убір" оленя. Фотограф вирішив зберегти місце зустрічі з оленем в таємниці, щоб захистити тварину від мисливців.

У США помітили унікального трирогого оленя: фото красеня - фото 369718

У США помітили унікального трирогого оленя: фото красеня - фото 369719

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Джерело: bbc
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