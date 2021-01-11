Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

У США помітили експериментальний Volkswagen з витратою палива 3 л на 100 км: фото

  • 19
Volkswagen Öko-Polo 1988 року - фото 1
Volkswagen Öko-Polo 1988 року / newsroom.vw

У колекції американського шанувальника марки Volkswagen виявили рідкісний експериментальний екземпляр. Ентузіаст Росс Каплз багато років збирає автомобілі німецького бренду VW. І однією з перлин є прототип Öko-Polo 1988 року випуску, витрата палива якого становив лише 3 літри на 100 кілометрів.

Машину побудували в рамках проєкту зі створення автомобіля, витрата палива якого не повинна була перевищувати 3 л на 100 км пробігу. Дослідний зразок отримав назву Öko-Polo, що в перекладі з німецької означало Eco-Polo. Автомобіль оснастили компактним 2-циліндровим дизельним двигуном об'ємом 858 см³ з безпосереднім уприскуванням і турбонагнітачем G40. Для зниження шуму і вібрацій моторний відсік заповнили особливою термостійкою піною.

І ще: Старе американське авто Buick помили вперше за 34 роки: відео

У США помітили експериментальний Volkswagen з витратою палива 3 л на 100 км: фото - фото 442587

Росс Каплз придбав один із прототипів у прекрасному стані, але в автомобілі не було найголовнішого елемента – двигуна з турбонагнітачем, який, з міркувань секретності, інженери VW демонтували. Тому Россу довелося встановити на його місце звичайний 1-літровий двигун Polo, щоб автомобіль міг пересуватися. Колишній власник машини придбав її на державному аукціоні. Яким чином автомобіль опинився в США досі не відомо. Але, в будь-якому випадку, це єдиний відомий екземпляр Öko-Polo в США.

Автомобілі Volkswagen давно стали частиною життя Росса. "Першим коханням" 10-річного хлопчика став жовтий Beetle 1972 року, а першим власним автомобілем 16-річного хлопця став седан Jetta GLI 1985 року. З того часу він почав колекціонувати і реставрувати машини німецького бренду.

Нині у його колекції понад 70 машин, більшість з яких мають мінімальний пробіг і перебувають в оригінальному стані. Наприклад, серед безлічі автомобілів у колекції Росса є п'ять Volkswagens Golf Harlequins в різних колірних комбінаціях. Вся колекція займає два великих гаража.

Я хочу зібрати як мінімум по одній моделі Volkswagen кожного покоління. І наявність моделі Öko-Polo є частиною цієї місії. Мені подобається бути частиною історії бренду Volkswagen, – зізнається Росс Каплз.

У США помітили експериментальний Volkswagen з витратою палива 3 л на 100 км: фото - фото 442591
У США помітили експериментальний Volkswagen з витратою палива 3 л на 100 км: фото - фото 442590
У США помітили експериментальний Volkswagen з витратою палива 3 л на 100 км: фото - фото 442589
У США помітили експериментальний Volkswagen з витратою палива 3 л на 100 км: фото - фото 442588

Читайте також: Розлючений співробітник заводу Mercedes розтрощив 50 новеньких авто: фото та відео

Джерело: newsroom.vw
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Різдвом Христовим 2021: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
  • 07 cічня, 09:21
  • 60874
Віншування на Коляду для дітей і дорослих: оригінальні вітання на Різдво
  • 07 cічня, 12:50
  • 143157
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 1387
Загрузка...
Новини