У США помітили експериментальний Volkswagen з витратою палива 3 л на 100 км: фото

У колекції американського шанувальника марки Volkswagen виявили рідкісний експериментальний екземпляр. Ентузіаст Росс Каплз багато років збирає автомобілі німецького бренду VW. І однією з перлин є прототип Öko-Polo 1988 року випуску, витрата палива якого становив лише 3 літри на 100 кілометрів.

Машину побудували в рамках проєкту зі створення автомобіля, витрата палива якого не повинна була перевищувати 3 л на 100 км пробігу. Дослідний зразок отримав назву Öko-Polo, що в перекладі з німецької означало Eco-Polo. Автомобіль оснастили компактним 2-циліндровим дизельним двигуном об'ємом 858 см³ з безпосереднім уприскуванням і турбонагнітачем G40. Для зниження шуму і вібрацій моторний відсік заповнили особливою термостійкою піною.

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Росс Каплз придбав один із прототипів у прекрасному стані, але в автомобілі не було найголовнішого елемента – двигуна з турбонагнітачем, який, з міркувань секретності, інженери VW демонтували. Тому Россу довелося встановити на його місце звичайний 1-літровий двигун Polo, щоб автомобіль міг пересуватися. Колишній власник машини придбав її на державному аукціоні. Яким чином автомобіль опинився в США досі не відомо. Але, в будь-якому випадку, це єдиний відомий екземпляр Öko-Polo в США.

Автомобілі Volkswagen давно стали частиною життя Росса. "Першим коханням" 10-річного хлопчика став жовтий Beetle 1972 року, а першим власним автомобілем 16-річного хлопця став седан Jetta GLI 1985 року. З того часу він почав колекціонувати і реставрувати машини німецького бренду.

Нині у його колекції понад 70 машин, більшість з яких мають мінімальний пробіг і перебувають в оригінальному стані. Наприклад, серед безлічі автомобілів у колекції Росса є п'ять Volkswagens Golf Harlequins в різних колірних комбінаціях. Вся колекція займає два великих гаража.

Я хочу зібрати як мінімум по одній моделі Volkswagen кожного покоління. І наявність моделі Öko-Polo є частиною цієї місії. Мені подобається бути частиною історії бренду Volkswagen, – зізнається Росс Каплз.

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