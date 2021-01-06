Старе американське авто Buick помили вперше за 34 роки: відео

Фахівцям американської детейлінг-студії AMMO NYC довелося "відмивати" Buick Grand National 1987. Легендарне авто вперше за 34 роки потрапило на мийку.

Так, майстрам було доручено ретельно очистити автомобіль, усунути подряпини на кузові і відновити первісний вигляд турбованого V6 3.8, який розвивав в 1987 році 245 к.с. і 481 Нм. Крім цього, автолюбителі почистили і салон автомобіля, в якому за роки простою в гаражі постаріли пластикові деталі і звили павутину павуки. Весь процес відновлення майстра AMMO NYC записали на відео.

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Нинішній власник придбав Buick Grand National в Нью-Йорку. Шлях в Колумбус, штат Огайо, автомобіль подолав на платформі тягача, хоча перебував у робочому стані і навіть виїхав з гаража на оригінальних шинах. Перш ніж замкнути автомобіль майже на 34 роки, перший власник проїхав на ньому лише 90 км. Кілька років тому чоловік помер, а його дружина, так жодного разу і не скориставшись автомобілем, продала його.

Цілком ймовірно, незабаром у Buick Grand National 1987 року з'явиться новий, третій власник. Після відновлення нинішній господар замінив паливний насос, бак і акумулятор, залив всі технічні рідини і навіть випробував машину у справі. Але потім вирішив продати, пославшись на складну ситуацію і брак місця в гаражі – автомобіль все ж немаленький, понад 5 метрів в довжину.

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