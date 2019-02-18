У США покажуть провокаційний фільм з Меган Маркл

Продюсери пікантної комедії "Посібник для хлопчиків і дівчаток, як скотитися вниз", у якій знялася герцогиня Сассекська задовго до зустрічі з принцом Гаррі, вирішили провести ще одну прем'єру стрічки на хвилі популярності вагітної Маркл.

Чудова новина для шанувальників Меган Маркл, які шкодують, що вона більше не буде зніматися у кіно, і погана новина для неї самої: відвертий фільм за участю герцогині Сассекської, в якому та знялася ще у 2010 році, знову покажуть в кінотеатрах США.

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Йдеться про провокаційну картину "Посібник для хлопчиків і дівчаток, як скотитися вниз", де Маркл зіграла одну з головних ролей задовго до того, як познайомилася з принцом Гаррі. Другий показ фільму повинен пройти до кінця 2019 року.

Кадр з фільму

Автори кінострічки не приховують, що збираються знову показати її в кінотеатрах, незважаючи на те, що прем'єра відбулася у 2011 році, щоб пропіаритися: вони впевнені, що ім'я настільки популярної зараз вагітної герцогині неодмінно приверне увагу глядачів. Крім того, продюсери роблять ставку на пікантні сцени фільму за участю Меган Маркл – це єдиний спосіб побачити дружину британського принца в сексуальному образі.

Сюжет фільму. Це стрічка про те, як американська молодь бурхливо відпочиває на вечірках Лос-Анджелеса. Одну з героїнь-тусовщиць – Дану – зіграла Меган Маркл. На екрані вона постійно з'являється у спокусливих мініатюрних вбраннях, які дуже явно підкреслюють її струнку фігуру.

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