Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Ліга Європи

У США покажуть провокаційний фільм з Меган Маркл

  • 44
Герцогиня Сассекська Меган Маркл - фото 1
Герцогиня Сассекська Меган Маркл / Getty

Продюсери пікантної комедії "Посібник для хлопчиків і дівчаток, як скотитися вниз", у якій знялася герцогиня Сассекська задовго до зустрічі з принцом Гаррі, вирішили провести ще одну прем'єру стрічки на хвилі популярності вагітної Маркл.

Чудова новина для шанувальників Меган Маркл, які шкодують, що вона більше не буде зніматися у кіно, і погана новина для неї самої: відвертий фільм за участю герцогині Сассекської, в якому та знялася ще у 2010 році, знову покажуть в кінотеатрах США.

Це цікаво: Клуні розповів, чи буде хресним батьком дитини Меган Маркл

Йдеться про провокаційну картину "Посібник для хлопчиків і дівчаток, як скотитися вниз", де Маркл зіграла одну з головних ролей задовго до того, як познайомилася з принцом Гаррі. Другий показ фільму повинен пройти до кінця 2019 року.

Кадр з фільму - фото 308465
Кадр з фільму

Автори кінострічки не приховують, що збираються знову показати її в кінотеатрах, незважаючи на те, що прем'єра відбулася у 2011 році, щоб пропіаритися: вони впевнені, що ім'я настільки популярної зараз вагітної герцогині неодмінно приверне увагу глядачів. Крім того, продюсери роблять ставку на пікантні сцени фільму за участю Меган Маркл – це єдиний спосіб побачити дружину британського принца в сексуальному образі.

Сюжет фільму. Це стрічка про те, як американська молодь бурхливо відпочиває на вечірках Лос-Анджелеса. Одну з героїнь-тусовщиць – Дану – зіграла Меган Маркл. На екрані вона постійно з'являється у спокусливих мініатюрних вбраннях, які дуже явно підкреслюють її струнку фігуру.

Читайте також: У мережі показали шкільне фото Меган Маркл

Джерело: people
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: спокуслива та гаряча ведуча Орла і Решки Аліна Астровська
  • 17 лютого, 17:25
  • 1836
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2019: усі фіналісти
  • 17 лютого, 00:10
  • 1297
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1397
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Зірки