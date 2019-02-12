Клуні розповів, чи буде хресним батьком дитини Меган Маркл

Актор Джордж Клуні підтримав свою близьку подругу, герцогиню Сассекську Меган Маркл. У коментарі австралійському журналу Who він порівняв те, що переживає вона всередині королівської сім'ї, з тим, що у свій час довелося пройти принцесі Діані.

"Вона на сьомому місяці вагітності, а її весь час переслідують, ображають і звинувачують, так само як це було з Діаною. Її історія повторюється, – вважає актор, маючи на увазі журналістів. – Ми вже бачили, чим це закінчилося".

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Крім того, Клуні спростував чутки про те, що може стати хресним батьком первістка Меган і Гаррі. Правда, спочатку він погодився і сказав, що це очевидно, але після цього пожартував на цю тему.

Меган Маркл може повторити долю принцеси Діани / gettyimages

Я батько двох близнюків, у мене достатньо справ, – сказав Клуні.

Очікується, що королівський первісток з'явиться на світ уже навесні. Нагадаємо, що двійнята Клуні – син Александр і донька Елла – народилися у 2017 році.

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