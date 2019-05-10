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У США показали унікальний апарат для освоєння Місяця

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Blue Origin - фото 1
Blue Origin / qz

У Вашингтоні пройшла презентація прототипу космічного апарату для висадки людей на Місяць. Відповідне відео оприлюднено на каналі Blue Origin на YouTube.

Глава компанії Blue Origin Джефф Безос розповів, що апарат Blue Moon здатний доставити на Місяць від 3,6 до 6,5 тонн вантажів і екіпаж. Вантажопідйомність модуля продемонстрували за допомогою макета апарату у натуральну величину на презентації.

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Спеціально розроблений двигун BE-7 тягою до 40 кН працює на рідких водні та кисні. Тестування двигуна пройде влітку 2019 року. Якщо він успішно пройде випробування, то стане доступним для інших компаній.

Модуль Blue Moon оснастять місяцеходом. Його закріплять на даху апарату, а потім спустять на поверхню Місяця.

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Джерело: youtube
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