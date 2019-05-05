Науковці вразили заявою, пов'язаною з походження води на Землі

Дослідники визначили, що за мільярди років астероїди, які падали на Землю, принесли з собою приблизно половину всієї води планети – близько 700 млрд мегатонн.

Учені Університету Аризони провели дослідження, результати якого свідчать на користь теорії про те, що значна частина води на Землі прилетіла з космосу.

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Науковці досліджували зразки породи кам'яного астероїда Ітокава і знайшли там воду, хоча до недавнього часу він вважався "сухим".

Вчені вважають дуже правдоподібною теорію про занесення води з космосу – попри те, що поки вони досліджували лише один астероїд.

Половина води на Землі потрапила сюди з космосу

Цей об'єкт складається з мінералів, багатих кремнієм. Такі астероїди є одними з найпоширеніших у Сонячній системі.

Дослідники вважають, що Ітокава утворився під час формування Сонячної системи. У 2005 році японський зонд "Хаябуса" сів на поверхню астероїда і взяв зразки породи. Апарат доставив їх на Землю у 2010 році.

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