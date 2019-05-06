Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів День матері

Астрономи опублікували вражаючі фото спіральної галактики

  • 24
Галактика NGC 2903 - фото 1
Галактика NGC 2903 / mashable

Відомий своїми відкриттями телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику NGC 2903. Знімок вийшов дуже якісним і деталізованим.

Повідомляється, що галактика NGC 2903 є частиною сузір'я Лева, яке розташоване приблизно у 30 мільйонах світлових років від Землі. NASA використовувало потужний орбітальний телескоп, щоб дослідити його, а також понад 100 інших спіральних галактик в регіоні.

Це цікаво: NASA опублікувало найдетальніше фото нашого Всесвіту

Відомо, що спіральні галактики становлять більшість галактик в космосі – понад 75%. Наша галактика Чумацький Шлях вважалася такою до 1960-х років, коли вона була рекласифікована як спіральна смуга.

Спіральна галактика - фото 326012
Спіральна галактика

Читайте також: Зонд NASA надіслав вражаючі знімки заходу на Марсі

Джерело: mashable
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Шиканемо, Ігри патріотів і Форт Буаяр: ностальгійна добірка улюблених передач 2000-х
  • 03 травня, 16:03
  • 618
Нові фільми травня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 квітня, 14:15
  • 618
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1444589
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології