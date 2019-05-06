Астрономи опублікували вражаючі фото спіральної галактики

Відомий своїми відкриттями телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику NGC 2903. Знімок вийшов дуже якісним і деталізованим.

Повідомляється, що галактика NGC 2903 є частиною сузір'я Лева, яке розташоване приблизно у 30 мільйонах світлових років від Землі. NASA використовувало потужний орбітальний телескоп, щоб дослідити його, а також понад 100 інших спіральних галактик в регіоні.

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Відомо, що спіральні галактики становлять більшість галактик в космосі – понад 75%. Наша галактика Чумацький Шлях вважалася такою до 1960-х років, коли вона була рекласифікована як спіральна смуга.

Спіральна галактика

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