На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Києві помітили розкішний золотий суперкар: фотофакт
-
- 50
У столиці України любителі ексклюзивних автомобілів помітили ефектний суперкар Hennessey Venom 1000 Twin Turbo. А особливість його в тому, що забарвлений він у золотий колір.
Автомобіль створений на базі легендарної моделі Dodge Viper тюнінговою компанією Hennessey Performance. Від звичайного Dodge Viper дітище техаських майстрів відрізняється форсованим до 1120 к.с. мотором V10. 8,4-літровий двигун здатний розганяти двомісне купе до першої "сотні" за 2,7 секунди, а максимальна швидкість перевищує 400 км/год.
Це цікаво: Погоня по-голлівудськи: на Закарпатті далекобійник допоміг поліції наздогнати порушників
Виявлений в Києві Hennessey Venom 1000 Twin Turbo отримав ефектний вигляд через золоту плівку, яка прикрасила не тільки кузов, але й дрібні деталі екстер'єру. Доповнюють образ хромовані колісні диски.
Читайте також: Гіперкар SSC Tuatara встановив новий рекорд швидкості для дорожніх машин: шалене відео
-
16:09Шість років без Кузьми: LEONVOCI випустив пісню "Мовчати"
-
15:53В Австралії продали автомобільний номер з 80-річною історією за 53 мільйони гривень
-
15:41Робопес Spot навчився збирати брудні речі у пральну машину і садити квіти: відео
-
15:30На цих знаків Зодіаку в лютому чекає різкий поворот у житті
-
15:15Ретроградний Меркурій у лютому: як уникнути неприємностей у цей час
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:53Прогноз бабака Тимка 2021: коли прийде весна в Україну
-
14:42Nokia представила круті безпровідні навушники з приголомшливою автономністю
-
14:31Слава з НеАнгелів згадала, як вона виглядала до пластики: фотопорівняння
-
14:14Nike випустили кросівки, які можна взути без допомоги рук
-
13:54Рідкісний вид газелей вперше потрапив у кадр фотопастки
-
13:33У Києві помітили розкішний золотий суперкар: фотофакт
-
13:15Улюблені пісні Кузьми Скрябіна з 90-х, які варто послухати ще раз
-
12:58iPhone тепер можна розблокувати у масці: як працює нова функція Face ID
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:45Дієтолог розповіла, чому в раціоні обов'язково потрібні жири
-
12:20Чому ми раніше не додумались до цього: у мережі показали, як ідеально розбити куряче яйце
-
11:55У Британії з'явиться перший у світі порт для повітряних таксі та дронів: відео
-
11:32Привітання з Днем ангела Інни: вірші, проза і картинки на іменини
-
11:19Три знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить до кінця тижня
-
10:52Мілленіали активно бронюють і скасовують авіарейси та житло на Airbnb, і ось чому
-
10:20Сальма Хайєк засвітила пишні груди на спокусливому фото
-
09:47В Амстердамі прийняли рішення про ліквідацію району червоних ліхтарів
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого
-
08:50Disney випустить серіал за мотивами фільму Чорна пантера
-
15:15Ретроградний Меркурій у лютому: як уникнути неприємностей у цей час
-
13:15Улюблені пісні Кузьми Скрябіна з 90-х, які варто послухати ще раз
-
11:32Привітання з Днем ангела Інни: вірші, проза і картинки на іменини
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого
-
07:17Погода в Україні 2 лютого: де буде найхолодніше
- 01 лютого
-
20:51Як швидко заснути: прості поради
-
18:19Швидкий тест: виберіть кулю та отримайте передбачення
-
14:50Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото
-
12:22У мережі показали, як відкрити автомобіль, якщо забув ключ в салоні: відео
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого
-
08:50Голос країни 11 сезон 2 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:17Погода в Україні 1 лютого: прогноз на понеділок по містах
- 31 січня
-
21:53Дівчина тижня: секс-символ UFC Пейдж Ванзант, яка обожнює тренуватися голяка (18+)
-
19:24Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без
-
16:45Говори красиво: як правильно називати речі у дитячій кімнаті українською
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:47Всесвітній день ювеліра: ТОП 5 найкращих фільмів про коштовні прикраси
-
09:29Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня
- 30 січня
-
21:46Найкращі стендапи: закордонні гумористи про секс, смерть, життя і проблеми (18+)
-
19:19Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях
-
16:188 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
-
14:19Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі "Друзі"
-
11:45Говори красиво: як правильно називати різне кухонне приладдя українською
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня
-
08:13Як ставляться до людей з незадоволеним виразом обличчя: дослідження