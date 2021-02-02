У Києві помітили розкішний золотий суперкар: фотофакт

У столиці України любителі ексклюзивних автомобілів помітили ефектний суперкар Hennessey Venom 1000 Twin Turbo. А особливість його в тому, що забарвлений він у золотий колір.

Автомобіль створений на базі легендарної моделі Dodge Viper тюнінговою компанією Hennessey Performance. Від звичайного Dodge Viper дітище техаських майстрів відрізняється форсованим до 1120 к.с. мотором V10. 8,4-літровий двигун здатний розганяти двомісне купе до першої "сотні" за 2,7 секунди, а максимальна швидкість перевищує 400 км/год.

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Виявлений в Києві Hennessey Venom 1000 Twin Turbo отримав ефектний вигляд через золоту плівку, яка прикрасила не тільки кузов, але й дрібні деталі екстер'єру. Доповнюють образ хромовані колісні диски.

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