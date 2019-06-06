У Нідерландах показали концепт авіалайнера майбутнього

Нідерландські розробники представили незвичайний концепт авіалайнера майбутнього. Літак являє собою величезне "літаюче крило", яке в задній частині роздвоюється, утворюючи V-образну структуру.

Очікується, що Flying-V зможе брати на борт до 314 пасажирів і до 160 кубометрів вантажів. Пасажири розмістяться в передній кромці "літаючого крила", а вантажі й паливо – в задній. Розмах крил складе 65 метрів, довжина – 55 метрів, висота – 17 метрів. На першому етапі на літаку планується встановлювати два гасових турбовентиляторних двигуна, хоча в майбутньому вони можуть бути замінені на більш сучасні, ефективні і "чисті" приводи.

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Flying-V

Перший політ моделі Flying-V повинен відбутися в жовтні 2019 року, до 100-річного ювілею авіакомпанії KLM. Проводиться проектування салону, компоновка якого вже відпрацьовується на повнорозмірному макеті в Делфтському університеті. За словами інженерів, незвичайна форма фюзеляжу відкриває абсолютно нові можливості для розробки більш зручної і комфортної обстановки для пасажирів.

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