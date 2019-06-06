Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

У Нідерландах показали концепт авіалайнера майбутнього

  • 28
Концепт авіалайнера майбутнього - фото 1
Концепт авіалайнера майбутнього / tudelft

Нідерландські розробники представили незвичайний концепт авіалайнера майбутнього. Літак являє собою величезне "літаюче крило", яке в задній частині роздвоюється, утворюючи V-образну структуру.

Очікується, що Flying-V зможе брати на борт до 314 пасажирів і до 160 кубометрів вантажів. Пасажири розмістяться в передній кромці "літаючого крила", а вантажі й паливо – в задній. Розмах крил складе 65 метрів, довжина – 55 метрів, висота – 17 метрів. На першому етапі на літаку планується встановлювати два гасових турбовентиляторних двигуна, хоча в майбутньому вони можуть бути замінені на більш сучасні, ефективні і "чисті" приводи.

Це цікаво: У США показали інтер'єр літака Судного дня

Flying-V - фото 332309
Flying-V

Перший політ моделі Flying-V повинен відбутися в жовтні 2019 року, до 100-річного ювілею авіакомпанії KLM. Проводиться проектування салону, компоновка якого вже відпрацьовується на повнорозмірному макеті в Делфтському університеті. За словами інженерів, незвичайна форма фюзеляжу відкриває абсолютно нові можливості для розробки більш зручної і комфортної обстановки для пасажирів.

Читайте також: Названо найкращий у світі готель в аеропорту

Джерело: tudelft
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми червня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 травня, 18:55
  • 536
Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери
  • 04 червня, 08:55
  • 23874
Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років
  • 04 червня, 19:21
  • 844
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології