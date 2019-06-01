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У США показали інтер'єр літака Судного дня

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Літак E-4B - фото 1
Літак E-4B / cnbc

У США журналісти показали зсередини літак E-4B, який призначений для вищого політичного і військового керівництва США. Авіалайнер буде потрібен у випадку ядерного удару і літак готовий до польоту 24 години на добу і сім днів на тиждень.

Так, літак Судного дня обладнаний 60 супутниковими тарілками і антенами для зв'язку з усіма світовими пристроями. За словами члена екіпажу одного з бортів, такі повітряні судна є "резервним Пентагоном". E-4B розроблений на базі Boeing 747, експлуатується з 1980 року. Зараз у ВПС США є 4 таких літаки. Вони базуються на авіабазі Оффатт в штаті Небраска.

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Літак Судного дня - фото 331249
Літак Судного дня
Літак E-4B може перебувати у повітрі 24/7 - фото 331248
Літак E-4B може перебувати у повітрі 24/7

Один з таких літаків завжди готовий до польоту 24 години на добу і сім днів на тиждень, – зазначив фахівець.

На борту літака є 18 ліжок, шість ванних, кухня, конференц-зал, робочі місця і кабінет для керівництва Міноборони США. Повітряне судно може обслуговувати екіпаж до 112 осіб, при цьому інші характеристики літака засекречені.

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Джерело: cnbc
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