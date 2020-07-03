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Науковці закликали не використовувати бандани замість захисних масок

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Люди часто використовують бандани для захисту від COVID-19 - фото 1
Люди часто використовують бандани для захисту від COVID-19

Зараз люди активно використовують найрізноманітніші саморобні маски для обличчя, включаючи шарфи і бандани. Експерти вирішили оцінити, які з цих саморобок дають найбільший захист від COVID-19, а від яких слід відмовитися негайно!

Учені Florida Atlantic University провели цілу серію експериментів з різними немедичними масками для пошуку найефективніших засобів захисту обличчя. Відомо, що маски – найбільш дієвий інструмент призупинення поширення COVID-19.

Це дуже цікаво: Вчений провів експеримент з медичною маскою і без неї: різниця колосальна

Річ у тім, що багато носіїв цього вірусу переносять його в безсимптомній формі, продовжуючи заражати оточуючих. Для цього зовсім не потрібно чхати і кашляти, достатньо просто розмовляти і навіть дихати. Ось чому так важливо носити маски у всіх місцях з великим скупченням людей.

Однак не всі використовують саме медичні маски і респіратори з різних причин – від їх високої вартості до дискомфорту і зовнішньої неестетичності. Багато молодих людей віддають перевагу використанню альтернативних засобів захисту, до яких належать різні модні шарфики і бандани.

Бандани не надто захищають оточуючих - фото 413854
Бандани не надто захищають оточуючих

Учені імітували кашель і чхання від манекена, який носив різні типи саморобних масок, щоб за допомогою лазера визначити дальність вильоту у повітря крапель. Встановлено, що якщо манекен ніяк не захищає себе, то ці частинки здатні подорожувати на відстань до 3 м.

А якщо чимось прикритись?

  • Краплі з-під бандани вилітали до півтора метра;
  • хустка з бавовни скорочувала відстань усього до 50 см;
  • маски у вигляді конусів скорочували цю відстань до 20 см;
  • маски зі стьобаного полотна зменшували шлях польоту крапель до 6,3 см.

Ми не стомлюємось нагадувати про те, що в Україні все ще триває адаптивний карантин. Не забувайте про носіння захисних масок у громадських місцях, а також уникайте масового скупчення людей. Бережіть себе та будьте здоровими!

Читайте також: Джейсон з П'ятниці, 13-го розповів про важливість захисних масок

Джерело: Click Orlando
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