Науковці закликали не використовувати бандани замість захисних масок

Люди часто використовують бандани для захисту від COVID-19

Зараз люди активно використовують найрізноманітніші саморобні маски для обличчя, включаючи шарфи і бандани. Експерти вирішили оцінити, які з цих саморобок дають найбільший захист від COVID-19, а від яких слід відмовитися негайно!

Учені Florida Atlantic University провели цілу серію експериментів з різними немедичними масками для пошуку найефективніших засобів захисту обличчя. Відомо, що маски – найбільш дієвий інструмент призупинення поширення COVID-19.

Це дуже цікаво: Вчений провів експеримент з медичною маскою і без неї: різниця колосальна

Річ у тім, що багато носіїв цього вірусу переносять його в безсимптомній формі, продовжуючи заражати оточуючих. Для цього зовсім не потрібно чхати і кашляти, достатньо просто розмовляти і навіть дихати. Ось чому так важливо носити маски у всіх місцях з великим скупченням людей.

Однак не всі використовують саме медичні маски і респіратори з різних причин – від їх високої вартості до дискомфорту і зовнішньої неестетичності. Багато молодих людей віддають перевагу використанню альтернативних засобів захисту, до яких належать різні модні шарфики і бандани.

Бандани не надто захищають оточуючих

Учені імітували кашель і чхання від манекена, який носив різні типи саморобних масок, щоб за допомогою лазера визначити дальність вильоту у повітря крапель. Встановлено, що якщо манекен ніяк не захищає себе, то ці частинки здатні подорожувати на відстань до 3 м.

А якщо чимось прикритись?

Краплі з-під бандани вилітали до півтора метра;

вилітали до півтора метра; хустка з бавовни скорочувала відстань усього до 50 см;

скорочувала відстань усього до 50 см; маски у вигляді конусів скорочували цю відстань до 20 см;

скорочували цю відстань до 20 см; маски зі стьобаного полотна зменшували шлях польоту крапель до 6,3 см.

Ми не стомлюємось нагадувати про те, що в Україні все ще триває адаптивний карантин. Не забувайте про носіння захисних масок у громадських місцях, а також уникайте масового скупчення людей. Бережіть себе та будьте здоровими!

Читайте також: Джейсон з П'ятниці, 13-го розповів про важливість захисних масок