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Suzuki анонсувала маленький позашляховик Spacia

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Нова модель обзавелася чорними колісними дисками - фото 1
Нова модель обзавелася чорними колісними дисками / indianautosblog

Японська марка Suzuki анонсувала крос-версію мікровена Spacia другої генерації.

Маленький однооб'емник Suzuki Spacia (довжина – 3395 мм) отримав "закуті" в масивні пластикові блоки круглі фари (у стандартній моделі прямокутні), інші радіаторні грати і передній бампер. Крім того, модель обзавелася чорними колісними дисками.

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Про начинку Suzuki Spacia Gear інформації поки немає. Звичайний мікровен оснащений бензиновим 660-кубовим двигуном, варіатором і "скромним" електромотором з віддачею у 3,1 к.с. (50 Нм). Електричний двигун допомагає основному в перші секунди розгону, плюс він виконує роль стартера. Привід – передній або повний. До речі, у Spacia також є молодіжна модифікація Custom з більш агресивним дизайном передньої частини.

Для Spacia передбачені проекційний дисплей, камери кругового огляду, клімат-контроль, системи автоматичного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків і попередження про вихід із займаної смуги.

Suzuki анонсувала маленький позашляховик Spacia - фото 292069

Suzuki анонсувала маленький позашляховик Spacia - фото 292071

Suzuki анонсувала маленький позашляховик Spacia - фото 292072

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Джерело: indianautosblog
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