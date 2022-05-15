У США пасажир без досвіду посадив літак після того, як пілот знепритомнів за штурвалом

У Флориді пасажир, який жодного разу не сидів за штурвалом літака, успішно зумів сісти в аеропорту після того, як пілот втратив свідомість. Як розвивалася ситуація, читайте далі.

Так, інцидент трапився під час польоту одномоторного літака Cessna 208. Крім пілота, в ньому були двоє пасажирів. Один із них в екстреній ситуації зв'язався по рації з диспетчерами і дотримувався їх інструкцій, пише The Guardian.

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З розмови пасажира та диспетчера:

– У мене тут серйозна ситуація. Мій пілот відрубався, а я гадки не маю, як керувати літаком.

– Де ви зараз є?

– Без поняття. Попереду видно берег Флориди, але я не уявляю, де саме ми.

– Постарайтеся летіти вздовж узбережжя на північ або на південь, а ми поки що знайдемо вас.

Після цього за чотири хвилини диспетчер побачив літак на радарах над містом Бока-Ратон. Тоді з пасажиром зв'язалися з аеропорту Палм-Біч та пояснили, як м'яко сісти на смугу. Не пройшло й кілька хвилин, як літак плавно приземлився.

Пілоти на злітно-посадковій смузі були шоковані тим, що людина без досвіду з першого разу впоралася з такою машиною. Один із професійних пілотів, якому довелося чекати черги на посадку через екстрену ситуацію, похвалив пасажира приватного літака:

Те, що людина з нульовим досвідом керувала і успішно приземлила судно – просто неймовірно. Пам'ятаю, коли я тільки-но починав вчитися пілотуванню, постійно пітнів і бліднув від жаху.

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