Колінно-ліктьова поза та рукавички: нові післякарантинні правила для повій Швейцарії

Швейцарські працівниці секс-індустрії зможуть почати роботу вже наступного тижня, але тільки при дотриманні правил безпеки. "Нічні метелики" зобов'язані бути в рукавичках і дотримуватися безпечних поз.

Так, швейцарські секс-працівниці зможуть приступити до роботи з 6 червня, але за певних умов. Від дівчат вимагається під час сексу надягати рукавички і використовувати колінно-ліктьову позу. Також по можливості постільну білизну слід міняти після кожного клієнта.

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"Послуги з участю двох або більше клієнтів не будуть пропонуватися", – йдеться в нових правилах для повій.

Що стосується відвідувачів будинків терпимості, то тепер вони перестають бути анонімами. Дані клієнтів будуть заносити в базу і зберігати не менше як місяць. Це робиться на той випадок, щоб відстежити клієнта, якщо повії заразяться коронавірусною інфекцією.

У Швейцарії легально займатися проституцією дозволено з 1942 року.

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