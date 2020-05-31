Чоловіків найняли вломитися в будинок для сексуальної гри, але щось пішло не так (18+)

В австралійському містечку Гулгоуї минулого липня двоє невідомих з мачете увірвалися в будинок місцевого жителя. Виявилося, інша людина найняла їх для задоволення свого сексуального фетиша, але чоловіки переплутали адресу. І тільки зараз суд Нового Південного Уельсу ухвалив виправдати "зломщиків".

Як розповідається, після шостої години вечора Джон МакГрегор ліг в ліжко і побачив світло у своїй вітальні. Він вирішив, що це прийшов його друг, і крикнув йому "забиратися і повернутися пізніше". У відповідь він почув: "Тебе звуть Кевін?". Після чого до його ліжка підійшли двоє чоловіків, озброєні мачете.

І ще: Колінно-ліктьова поза та рукавички: нові післякарантинні правила для повій Швейцарії

Він назвав своє ім'я, і ​​чоловіки пояснили, що вони повинні були забрати якогось Кевіна за цією адресою, після чого уточнили, чи точно це не його ім'я. Джон відповів ствердно і також підтвердив, що в цьому будинку не живе і не жив ніхто на ім'я Кевін.

Виявилося, що чоловікам потрібен був Кевін Костелло, який жив в цьому будинку 11 років. Незадовго до "проникнення" він переїхав, не попередивши про це найнятих ним раніше "зломщиків". Кевін знайшов їх у Facebook, за планом, вони повинні були проникнути до нього в будинок, роздягнути до спідньої білизни, зв'язати і потерти його в області геніталій шваброю. Їм заплатили б 5000 австралійських доларів, якби все пройшло "дуже добре".

Однак пізніше їх заарештували поліцейські. Суд порахував, що чоловіки проникли в будинок не для залякування або подібних дій, а слідували плану задоволення сексуальної фантазії свого замовника, до якого вони, як їм здавалося, проникли. Суддя уточнив, що мачете служило як реквізит. Обвинувачених виправдали, суд також постановив Кевіну Костелло виплатити їм належну плату.

Читайте також: Не лише для чоловіків: учені розповіли, чому порно корисно дивитися жінкам