На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чоловіків найняли вломитися в будинок для сексуальної гри, але щось пішло не так (18+)
-
- 23
В австралійському містечку Гулгоуї минулого липня двоє невідомих з мачете увірвалися в будинок місцевого жителя. Виявилося, інша людина найняла їх для задоволення свого сексуального фетиша, але чоловіки переплутали адресу. І тільки зараз суд Нового Південного Уельсу ухвалив виправдати "зломщиків".
Як розповідається, після шостої години вечора Джон МакГрегор ліг в ліжко і побачив світло у своїй вітальні. Він вирішив, що це прийшов його друг, і крикнув йому "забиратися і повернутися пізніше". У відповідь він почув: "Тебе звуть Кевін?". Після чого до його ліжка підійшли двоє чоловіків, озброєні мачете.
І ще: Колінно-ліктьова поза та рукавички: нові післякарантинні правила для повій Швейцарії
Він назвав своє ім'я, і чоловіки пояснили, що вони повинні були забрати якогось Кевіна за цією адресою, після чого уточнили, чи точно це не його ім'я. Джон відповів ствердно і також підтвердив, що в цьому будинку не живе і не жив ніхто на ім'я Кевін.
Виявилося, що чоловікам потрібен був Кевін Костелло, який жив в цьому будинку 11 років. Незадовго до "проникнення" він переїхав, не попередивши про це найнятих ним раніше "зломщиків". Кевін знайшов їх у Facebook, за планом, вони повинні були проникнути до нього в будинок, роздягнути до спідньої білизни, зв'язати і потерти його в області геніталій шваброю. Їм заплатили б 5000 австралійських доларів, якби все пройшло "дуже добре".
Однак пізніше їх заарештували поліцейські. Суд порахував, що чоловіки проникли в будинок не для залякування або подібних дій, а слідували плану задоволення сексуальної фантазії свого замовника, до якого вони, як їм здавалося, проникли. Суддя уточнив, що мачете служило як реквізит. Обвинувачених виправдали, суд також постановив Кевіну Костелло виплатити їм належну плату.
Читайте також: Не лише для чоловіків: учені розповіли, чому порно корисно дивитися жінкам
-
15:51Українські зірки вітають Київ з Днем міста: добірка фото та відео
-
15:25Чоловіків найняли вломитися в будинок для сексуальної гри, але щось пішло не так (18+)
-
14:53Tesla Model Y пройшла екстремальне випробування в умовах Аляски
-
14:22Стало відомо, як Граймс і Ілон Маск по-домашньому називають маленького сина
-
13:49Карпати засипало снігом в останній день весни: фото
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:21В Єгипті будують шосе впритул до житлових будинків: шокуючі фото
-
13:00Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
-
12:50Кличко і Шварценеггер привітали жителів столиці з Днем Києва: яскраве відео
-
12:24Дизайнер розробив санітайзер у стилі Людини-павука: фотофакт
-
11:53ALYOSHA і Тарас Тополя розсекретили стать майбутньої дитини
-
11:25Укрзалізниця почала продаж квитків ще на шість поїздів далекого прямування
-
11:00Всесвітній день блондинок: ТОП-5 найкращих фільмів про білявок
-
10:47Нова оптична ілюзія з вантажівкою-літаком спантеличила мережу: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:22Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 31 травня
-
09:51Crew Dragon на орбіті: екіпаж зняв скафандр і гуляє космічним кораблем SpaceX (відео)
-
09:23Учені назвали смачний перекус, який продовжує життя
-
08:52Ой, леле: Google скасувала презентацію та реліз бета-версії Android 11
-
08:33Volkswagen представив компактний кросовер Nivus
-
08:14Погода в Україні 31 травня: прогноз на останній день весни
-
07:00Привітання з Днем ангела Юлії 2020: гарні побажання на іменини Юлі
- 30 травня
-
21:50SpaceX доставляє астронавтів на МКС з другої спроби: онлайн трансляція
-
21:23Як відреагував Макс? Переможниця Холостяка оголила пишний бюст у мережі (18+)
-
21:0031 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
13:00Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
-
11:00Всесвітній день блондинок: ТОП-5 найкращих фільмів про білявок
-
08:14Погода в Україні 31 травня: прогноз на останній день весни
- 30 травня
-
21:23Як відреагував Макс? Переможниця Холостяка оголила пишний бюст у мережі (18+)
-
19:23Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:22Найкрутіша популярна музика травня: плейлист нових пісень травня
-
12:23Як тривале сидіння за комп'ютером впливає на наше здоров'я
-
09:53Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 30 травня
-
08:13Як збадьоритися за лічені хвилини: поради для тих, хто знову не виспався
- 29 травня
-
20:22Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття
-
18:00У яких випадках страхова має право відмовитись оплачувати ремонт автомобіля
-
16:07Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
-
14:32Якою буде погода на вихідні в Україні: прогноз на 30 та 31 травня
-
13:06Як ухвалювати рішення та зачаровувати в бізнесі: 5 книг з реальними кейсами
-
09:46Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 29 травня
-
07:18Погода в Україні 29 травня: точний прогноз на сьогодні
- 28 травня
-
21:23Не нахабній і ще 6 заповідей ідеального сексу, який вона не забуде
-
20:00Притула назвав ТОП 7 улюблених місць у Києві: непопсова добірка
-
18:21Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+
-
16:00Forbes вперше за 4 роки склав рейтинг найбагатших українців: ТОП 10
-
13:44Слухайте Радіо МАКСИМУМ онлайн
-
13:00Традиційна українська кухня: 10 страв, які готували наші предки
-
11:35Флешки Гордона та Миколина погода: реакція мережі на скасування запуску SpaceX
- 27 травня
-
17:0410 речей з дитинства, які були справжнім дивом техніки в 90-х
-
14:30Перевірені лайфхаки на кухні, які спростять ваше життя