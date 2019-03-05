У США озеро перетворилося на снігову брилу

Величезні хвилі снігу і льоду накрили канадські і американські селища і намертво скували їх в своєму полоні. Люди ж на фото застигли в очікуванні справжньої весни...

Снігопади, морози і ожеледиця щосили розігралися на планеті минулої зими. Але те, що трапилося на березі озера Ері, стало найбільш незвичайним явищем цього холодного сезону.

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Високі хвилі зі снігу та льоду накрили будівлі і вулиці, після того, як сильні північні вітри здули замерзлу воду з поверхні озера Ері. Величезні снігові вітри донеслися від Великих Озер до американського узбережжя озера Ері в Гамбурзі, штат Нью-Йорк.

Брили 12-метрової висоти накрили все навколо. Жителі з нетерпінням чекають весни, щоб нарешті звільнитися з крижаних кайданів. Дивіться, як виглядають зараз міста, що опинилися на шляху розлюченої сніжної стихії.

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