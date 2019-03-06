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8 березня Серіал Школа

Прогноз погоди на 6 березня: точний прогноз

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Погода на сьогодні, 6 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 6 березня, в Україні

6 березня в Україну прийде незначне зниження температури, а також опади у вигляді дощів. Однак похолодання затримається в країні ненадовго.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 6 березня, у середу, втримається прохолодна та хмарна погода. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +7+9, найтепліше буде на заході та півдні - до +11+13, а найсвіжіше - +4+6 на півночі.

У Києві 6 березня без істотних опадів до +5+7, вітер південно-західний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 6 березня у містах України:

Прогноз погоди на 6 березня: точний прогноз - фото 311797
  • Ужгород +11+13
  • Львів +7+9
  • Чернівці +7+9
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця +7+9
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +6+8
  • Чернігів +4+6
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +10+12
  • Одеса +10+12
  • Херсон +11+13
  • Полтава +7+9
  • Суми +4+7
  • Харків +7+9
  • Дніпро +11+13
  • Запоріжжя +11+13
  • Донецьк +11+13
  • Луганськ +7+9

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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