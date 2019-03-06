Прогноз погоди на 6 березня: точний прогноз

Погода на сьогодні, 6 березня, в Україні

6 березня в Україну прийде незначне зниження температури, а також опади у вигляді дощів. Однак похолодання затримається в країні ненадовго.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 6 березня, у середу, втримається прохолодна та хмарна погода. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +7+9, найтепліше буде на заході та півдні - до +11+13, а найсвіжіше - +4+6 на півночі.

У Києві 6 березня без істотних опадів до +5+7, вітер південно-західний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 6 березня у містах України:

Ужгород +11+13

Львів +7+9

Чернівці +7+9

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +6+8

Рівне +6+8

Луцьк +6+8

Вінниця +7+9

Хмельницький +6+8

Житомир +6+8

Чернігів +4+6

Черкаси +7+9

Миколаїв +10+12

Одеса +10+12

Херсон +11+13

Полтава +7+9

Суми +4+7

Харків +7+9

Дніпро +11+13

Запоріжжя +11+13

Донецьк +11+13

Луганськ +7+9

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