У США невеликий літак приземлився на жваву магістраль: відео аварійної посадки

Часом на дорогах трапляються вкрай несподівані аварії. Ось як цей інцидент з одномоторним літаком Piper Cherokee, що стався у штаті Каліфорнія.

В критичних ситуаціях пілоти можуть спробувати посадити літак на місцевості, де це дозволяє обстановка. Зокрема часто для аварійних посадок слугують дороги загального користування. При цьому історія знає немало таких успішних випадків.

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Ось і на цей раз під час польоту у легкомоторного літака відмовив двигун, і судно почало втрачати висоту. Розуміючи, що до найближчого аеропорту не дотягнути, пілот здійснив аварійну посадку на жваву трасу.

Попри насичений трафік йому вдалося не спровокувати масштабну аварію, хоч посадка виявилася доволі жорсткою. Під час приземлення у літака відірвало одне крило, і частина палива вилилася на шосе. Це спричинило пожежу. На щастя, пілот і пасажир не постраждали. Вони залишили літак без сторонньої допомоги.

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