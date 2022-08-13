Дивіться, як Hyundai i40 осідлав Lamborghini: відео епічної аварії

Розмірений рух та помірний трафік на вулицях міста не завжди гарантують безпеку. За кермом автомобіля пильність не можна втрачати ні на мить. Ця видовищна аварія у Західному Йоркширі – черговий цьому доказ.

Як видно з відео, рухаючись головною дорого, водій Lamborghini Huracan вирішує повернути на прилеглу. Він увімкнув поворотник, але наблизившись до перехрестя, він передумав і продовжив їхати прямо. При цьому жінка, яка перебувала за кермом Hyundai i40, не встигла зреагувати на несподівану дорожню обстановку і заїхала просто на капот суперкара.

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На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. Що стосується Lamborghini, то йому знадобиться дорогий ремонт. Hyundai при цьому відбувся незначним пошкодженням переднього бампера та подряпинами.

Lamborghini supercar ploughs into another car in the #Leeds area this morning. Emergency Services are dealing with the incident on Whitehall Road at the junction with Dixon Lane in the #Wortley area of the city https://t.co/zksTzaiRQL pic.twitter.com/3uC2vNeK9F — YappApp (@YappAppLtd) August 11, 2022

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