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Дивіться, як Hyundai i40 осідлав Lamborghini: відео епічної аварії

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Дивіться, як Hyundai i40 осідлав Lamborghini: відео епічної аварії - фото 1

Розмірений рух та помірний трафік на вулицях міста не завжди гарантують безпеку. За кермом автомобіля пильність не можна втрачати ні на мить. Ця видовищна аварія у Західному Йоркширі – черговий цьому доказ.

Як видно з відео, рухаючись головною дорого, водій Lamborghini Huracan вирішує повернути на прилеглу. Він увімкнув поворотник, але наблизившись до перехрестя, він передумав і продовжив їхати прямо. При цьому жінка, яка перебувала за кермом Hyundai i40, не встигла зреагувати на несподівану дорожню обстановку і заїхала просто на капот суперкара.

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На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. Що стосується Lamborghini, то йому знадобиться дорогий ремонт. Hyundai при цьому відбувся незначним пошкодженням переднього бампера та подряпинами.

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