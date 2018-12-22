У США назвали найгірші фільми 2018 року

Кінокритики з журналу The Hollywood Reporter визначили десять найгірших фільмів 2018 року. Про це повідомляється на сайті видання.

Так, найгіршою стрічкою визнана "Кодекс Готті", в якій головну роль зіграв Джон Траволта. Критики кажуть, що цей фільм просто "позбавлений напруги", а місцями здається безглуздим і нудним. Крім того, експерти вважають негативною стороною картини те, що вона нібито прославляє мафію, адже відповідно до сюжету головний герой Джон Готті у виконанні Траволти "є люблячим сім'янином і, в цілому, приємним хлопцем".

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"Кодекс Готті"

На другому місці у списку найгірших фільмів виявився "Робін Гуд: Початок" Отто Батхьорста. На думку кінокритиків, в стрічці невміло підібрано бутафорську зброю і костюми для акторів, що дуже зіпсувало враження від картини. "Всі, хто мають відношення до цього неподобства, повинні тим чи іншим чином публічно покаятися", – зазначено в статті.

"Робін Гуд: Початок"

Трійку "лідерів" замикає фільм "П'ятдесят відтінків свободи". Автори антирейтингу вважають, що ця картина є завершальною для "можливо, однією з найгірших кіносерія у недавній історії". Для критиків пара трилогії виявилася однією з найбільш нудних з "коли-небудь показаних на кіноекрані". І ніякі спроби творців виправити це не увінчалися успіхом.

"П'ятдесят відтінків свободи"

Варто також відзначити, що в ТОП-10 найгірших фільмів потрапили "Саме життя", "Веном", "Лускунчик і чотири королівства", "Лос-Анджелес у вогні", "Операція" Кульова блискавка "," Злам часу "і" Суспірія ".

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