Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

У США назвали найгірші фільми 2018 року

  • 54
Кадр з фільму "Кодекс Готті" - фото 1
Кадр з фільму "Кодекс Готті" / hollywoodreporter

Кінокритики з журналу The Hollywood Reporter визначили десять найгірших фільмів 2018 року. Про це повідомляється на сайті видання.

Так, найгіршою стрічкою визнана "Кодекс Готті", в якій головну роль зіграв Джон Траволта. Критики кажуть, що цей фільм просто "позбавлений напруги", а місцями здається безглуздим і нудним. Крім того, експерти вважають негативною стороною картини те, що вона нібито прославляє мафію, адже відповідно до сюжету головний герой Джон Готті у виконанні Траволти "є люблячим сім'янином і, в цілому, приємним хлопцем".

І ще: Найкращі українські фільми 2018: кіноновинки року, які варто побачити

'Кодекс Готті' - фото 296883
"Кодекс Готті"

На другому місці у списку найгірших фільмів виявився "Робін Гуд: Початок" Отто Батхьорста. На думку кінокритиків, в стрічці невміло підібрано бутафорську зброю і костюми для акторів, що дуже зіпсувало враження від картини. "Всі, хто мають відношення до цього неподобства, повинні тим чи іншим чином публічно покаятися", – зазначено в статті.

'Робін Гуд: Початок' - фото 296884
"Робін Гуд: Початок"

Трійку "лідерів" замикає фільм "П'ятдесят відтінків свободи". Автори антирейтингу вважають, що ця картина є завершальною для "можливо, однією з найгірших кіносерія у недавній історії". Для критиків пара трилогії виявилася однією з найбільш нудних з "коли-небудь показаних на кіноекрані". І ніякі спроби творців виправити це не увінчалися успіхом.

'П'ятдесят відтінків свободи' - фото 296882
"П'ятдесят відтінків свободи"

Варто також відзначити, що в ТОП-10 найгірших фільмів потрапили "Саме життя", "Веном", "Лускунчик і чотири королівства", "Лос-Анджелес у вогні", "Операція" Кульова блискавка "," Злам часу "і" Суспірія ".

Читайте також: Найкращі новорічні та різдвяні фільми: ТОП 20 комедій про Різдво

Джерело: hollywoodreporter
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-10 дівчат, які вразили світ у 2018 році
  • 19 грудня, 17:25
  • 1555
Найкращі гаджети 2018 року, якими користуються у всьому світі
  • 20 грудня, 12:15
  • 734
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 926482
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз