У США назвали найбільш продавані авто

Аналітики назвали найбільш затребувані автомобільні марки в США за 2018 рік.

Американський ринок залишається другим найбільшим у світі – за 2018 рік там було реалізовано 17,4 млн нових автомобілів.

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Так, найпопулярнішими автомобілями ринку Америки залишаються пікапи. У 2018 році дилери Ford реалізували 909 330 примірників пікапа F-Series. На другому місці розташувався основний конкурент Ford – Chevrolet Silverado. Цю модель вибрали 585 582 американця.

F-Series

Chevrolet Silverado

Трійку лідерів закриває ще один пікап – Dodge RAM, який розійшовся тиражем в 536 980 екземплярів. На четвертому місці розташувався бізнес-седан Toyota Camry з показником в 343 439 примірники. У ТОП-5 найбільш продаваних машин увійшла і модель Honda Civic – 343 439 реалізованих примірники.

Dodge RAM

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