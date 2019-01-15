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У США назвали найбільш продавані авто

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На другому місці розташувався основний конкурент Ford - фото 1
На другому місці розташувався основний конкурент Ford / CNet

Аналітики назвали найбільш затребувані автомобільні марки в США за 2018 рік.

Американський ринок залишається другим найбільшим у світі – за 2018 рік там було реалізовано 17,4 млн нових автомобілів.

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Так, найпопулярнішими автомобілями ринку Америки залишаються пікапи. У 2018 році дилери Ford реалізували 909 330 примірників пікапа F-Series. На другому місці розташувався основний конкурент Ford – Chevrolet Silverado. Цю модель вибрали 585 582 американця.

F-Series - фото 301313
F-Series
Chevrolet Silverado - фото 301315
Chevrolet Silverado

Трійку лідерів закриває ще один пікап – Dodge RAM, який розійшовся тиражем в 536 980 екземплярів. На четвертому місці розташувався бізнес-седан Toyota Camry з показником в 343 439 примірники. У ТОП-5 найбільш продаваних машин увійшла і модель Honda Civic – 343 439 реалізованих примірники.

 Dodge RAM - фото 301316
Dodge RAM

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Джерело: wnem
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