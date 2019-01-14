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Цей собака випадково втопив будинок на колесах: епічне відео

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Допитливий пес втопив трейлер - фото 1
Допитливий пес втопив трейлер

На водосховищі Сема Рейберна, штат Техас, стався незвичайний інцидент. Його учасниками стали житель Теннессі Ерік Джексон і пес по кличці Боді, який випадок втопив будинок на колесах.

Під час спуску на воду човна, причепленого до будинку на колесах, далматинець забрався на водійське сидіння і випадково увімкнув задній хід. На щастя ніхто не постраждав, а винуватця події зафіксувала камера.

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У 2016 році в американському місті Вейн, штат Західна Віргінія, дві собаки, залишені в салоні, розігнали машину та врізалися в будівлю торгового центру. Власниця автомобіля залишила його з запущеним двигуном і увімкненим кондиціонером, щоб тварини не страждали від спеки. Крім того, жінка забула поставити машину на ручник.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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