Цей собака випадково втопив будинок на колесах: епічне відео

На водосховищі Сема Рейберна, штат Техас, стався незвичайний інцидент. Його учасниками стали житель Теннессі Ерік Джексон і пес по кличці Боді, який випадок втопив будинок на колесах.

Під час спуску на воду човна, причепленого до будинку на колесах, далматинець забрався на водійське сидіння і випадково увімкнув задній хід. На щастя ніхто не постраждав, а винуватця події зафіксувала камера.

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У 2016 році в американському місті Вейн, штат Західна Віргінія, дві собаки, залишені в салоні, розігнали машину та врізалися в будівлю торгового центру. Власниця автомобіля залишила його з запущеним двигуном і увімкненим кондиціонером, щоб тварини не страждали від спеки. Крім того, жінка забула поставити машину на ручник.

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