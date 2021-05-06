Крихітка на електриці: як виглядає футуристичний триколісний Messerschmitt – відео

Зазвичай ім'я Messerschmitt асоціюється з сумно відомим німецьким винищувачем Bf 109 часів Другої світової війни. Після розгрому Німеччини підприємству заборонили випускати літаки, і воно налагодило виробництво скромного триколісного автомобіля на прізвисько Kabinenroller.

Усе це було у середині минулого століття, але перенесімося у наш час. Пандемія коронавірусу залишила безліч компаній без діла, а її співробітників – без роботи та зарплати. Тим часом Messerschmitt-Werke, як нині називається фірма, вирішила використовувати простий, щоб оживити той самий "Кабіненроллер" і навіть розмножити його, йдеться на сайті виробника.

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Результатом стали дві версії – KR-202 і KR-E5000. Перша їздить на бензині, друга – суто електрична.

Зовні мікрокар відсилає до оригінальної моделі, але технічно це вже не той KR200. Тут і гідравлічні дискові гальма, і регульована підвіска, і корпус зі скловолокна з рамою з високоміцних сплавів.

Бензиновий варіант працює від 125-кубового мотора з одним циліндром і електронним уприскуванням палива. Потужність скромна – 7,3 к.с. Електричний аналог значно слабший. Його віддача становить 6,7 к.с. Далекобійність обох не перевищує 160 кілометрів, а максимальна швидкість руху впирається у 120 км/год.

Також серед відмінностей не можна не відзначити знижену масу. Звичайно, це стало можливим завдяки використанню легших матеріалів у конструкції. KR-202 важить 220 кг, а KR-E5000 – 195 кг. Але це для версії з однією батареєю, яка пропонує тільки 80-кілометрову дальність ходу. Втім, з додатковою батареєю, доступною у вигляді опції, маса зросте не так сильно.

Прийом замовлень вже йде: KR-202 оцінений у 10 950 євро, і це тільки для перших 20 примірників, E5000 дорожчий – від 12 950 євро.

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