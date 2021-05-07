У Франції створили жилет для мотоциклістів з подушкою безпеки за передплатою

Компанія Klim випустила незвичайний мотожилет Ai-1. Він оснащений подушкою безпеки.

Віддати за свою безпеку доведеться 400 доларів. А щоб активувати подушку безпеки раз і назавжди, потрібно заплатити ще стільки ж. Покупцям також доступна підписка на функцію: 120 доларів в рік або 12 доларів на місяць. Якщо прострочити платіж на 30 днів, подушка безпеки не спрацює, пише Vice.

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Це продукт нової ери. Поєднання аналогових і цифрових технологій веде до чудового захисту, – заявив представник Kilm Джейсон Пламмер.

У компанії заявляють, що "розумна начинка" мотожилета швидко реагує на аварійну ситуацію. Без неї Ai-1 – просто одяг. Пламмер вважає, що підписка на подушку безпеки відмінно підійде людям, які не їздять на мотоциклі круглий рік.

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