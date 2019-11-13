У США назвали ім'я жінки 2019 року

У Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження премією Women Of The Year. Її щорічно організовує журнал Glamour. Ім'я переможниці назвали на офіційному сайті премії.

Нагороду присуджують жінкам, які досягли значних успіхів у кіно, шоу-бізнесі, моді, спорті, науці та інших областях. Так, у 2019 Жінкою року визнали Шарліз Терон. Актрису відзначили за видатні досягнення в кар'єрі.

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На церемонії 44-річна красуня з'явилася в розкішному білому платті без бретелей і прикрашеним пір'ям подолом.

Також актриса повернулася до світлого кольору волосся і короткої стрижки. В ефектному вбранні зірка також зробила знімок з келихом шампанського в руках, сидячи на унітазі.

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