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Стало відомо, хто став найсексуальнішим чоловіком на планеті

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Джон Ледженд - фото 1
Джон Ледженд / instagram

Знаменитого американського співака Джона Ледженда назвали найсексуальнішим чоловіком 2019 року за версією глянцевого журналу People. Сам артист зізнався, коли вперше почув, що йому присудили це звання, то сильно розхвилювався.

Американський виконавець Джон Ледженд за версією журналу People удостоївся звання "найсексуальнішого з нині живих чоловіків". Співак є володарем премій Ґреммі, Оскар, Золотий глобус і Еммі. Він також грав у знаменитому мюзиклі "Ла-Ла Ленд" і знявся в декількох серіалах.

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Це ж величезний тиск, тепер мене будуть розбирати по частинах, щоб перевірити, чи достатньо я сексуальний для такого титулу, – підкреслив найсексуальніший чоловік на планеті.

Стало відомо, хто став найсексуальнішим чоловіком на планеті - фото 367786

Стало відомо, хто став найсексуальнішим чоловіком на планеті - фото 367787

Стало відомо, хто став найсексуальнішим чоловіком на планеті - фото 367788

Стало відомо, хто став найсексуальнішим чоловіком на планеті - фото 367789

Стало відомо, хто став найсексуальнішим чоловіком на планеті - фото 367790

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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