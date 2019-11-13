Стало відомо, хто став найсексуальнішим чоловіком на планеті

Знаменитого американського співака Джона Ледженда назвали найсексуальнішим чоловіком 2019 року за версією глянцевого журналу People. Сам артист зізнався, коли вперше почув, що йому присудили це звання, то сильно розхвилювався.

Американський виконавець Джон Ледженд за версією журналу People удостоївся звання "найсексуальнішого з нині живих чоловіків". Співак є володарем премій Ґреммі, Оскар, Золотий глобус і Еммі. Він також грав у знаменитому мюзиклі "Ла-Ла Ленд" і знявся в декількох серіалах.

І ще: Моделі 90-х: як змінилася ідеальна Карлі Клосс (18+)

John Legend Is PEOPLE's #SexiestManAlive 2019: 'I'm Excited but a Little Scared at the Same Time' https://t.co/qBIpYSozLf pic.twitter.com/gByepXc7dN — People (@people) November 13, 2019

Це ж величезний тиск, тепер мене будуть розбирати по частинах, щоб перевірити, чи достатньо я сексуальний для такого титулу, – підкреслив найсексуальніший чоловік на планеті.

Читайте також: Хуліган Тіна: Кароль вразила шанувальників короткою стрижкою