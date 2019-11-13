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Стало відомо, хто став найсексуальнішим чоловіком на планеті
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Знаменитого американського співака Джона Ледженда назвали найсексуальнішим чоловіком 2019 року за версією глянцевого журналу People. Сам артист зізнався, коли вперше почув, що йому присудили це звання, то сильно розхвилювався.
Американський виконавець Джон Ледженд за версією журналу People удостоївся звання "найсексуальнішого з нині живих чоловіків". Співак є володарем премій Ґреммі, Оскар, Золотий глобус і Еммі. Він також грав у знаменитому мюзиклі "Ла-Ла Ленд" і знявся в декількох серіалах.
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Це ж величезний тиск, тепер мене будуть розбирати по частинах, щоб перевірити, чи достатньо я сексуальний для такого титулу, – підкреслив найсексуальніший чоловік на планеті.
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