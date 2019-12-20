У США назвали ім'я нової Міс Америка 2020: ефектні фото красуні

Головною красунею Америки стала 24-річна студентка Камілла Шрієр, яка здивувала глядачів і членів журі першим в історії змаганням хімічним досвідом. Представляємо найкращі знімки нової Міс Америка 2020.

Камілла Шрієр закінчила бакалаврат за програмою біохімії та системної біології. У планах у неї – здобуття вченого ступеня в галузі фармацевтики. Конкурсантка підкорила журі тим, що в конкурсі талантів продемонструвала хімічний дослід – каталітичне руйнування перекису водню.

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За звання першої красуні Америки боролися ще 50 дівчат. Корону переможниці, вручила міс Америка 2019 Ніна Франклін.

Тепер нова Міс Америка стане учасницею проєкту з профілактики зловживання прийому ліків. Також Камілла Шрієр отримала стипендію в розмірі 300 тисяч доларів.

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