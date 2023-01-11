Назвали​ найпопулярніші кольори легкових авто у 2022 році

Протягом 2022 року автопарк українців поповнило чимало машин. А який же колір переважає? Читайте далі та дізнайтеся, які кольори є лідерами серед фарб автомобілів!

В УкрАвтопромі розповіли, які кольорові уподобання простежуються серед українців, які є власниками машин.

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Перше місце посідає білий колір! Кожен третій новий автомобіль саме білий, а лідерство серед автомарок у RENAULT Duster.

колір! Кожен третій новий автомобіль саме білий, а лідерство серед автомарок у RENAULT Duster. На другому місці – сірий . Саме у цьому кольорі було 28% з поставлених на облік нових легкових авто. Найбільше сірих машин серед кросоверів TOYOTA RAV-4.

. Саме у цьому кольорі було 28% з поставлених на облік нових легкових авто. Найбільше сірих машин серед кросоверів TOYOTA RAV-4. Третє місце – чорний колір. Його обрали 17% покупців. Найбільше у чорному кольорі було автомобілів моделі TOYOTA Land Cruiser Prado.

колір. Його обрали 17% покупців. Найбільше у чорному кольорі було автомобілів моделі TOYOTA Land Cruiser Prado. Четверту сходинку посів синій колір. Серед машин у синьому кольорі (8%) найпопулярніша марка HYUNDAI Tucson.

колір. Серед машин у синьому кольорі (8%) найпопулярніша марка HYUNDAI Tucson. Червоний замикає п'ятірку. Таких авто 5%, а лідер – NISSAN Juke.

Серед вживаних авто домінує сірий , у який пофарбовані 41% машин, які завезені з-за кордону. Лідер – RENAULT Megane.

Друге місце за чорним кольором – 26%. І більшість у VOLKSWAGEN Passat.

кольором – 26%. І більшість у VOLKSWAGEN Passat. На третьому місці – синій ( 13%). Першість у цьому кольорі за VOLKSWAGEN Golf.

13%). Першість у цьому кольорі за VOLKSWAGEN Golf. Білий колір на четвертому місці з показником у 10% реєстрацій. Найпопулярніша марка – RENAULT Megane.

колір на четвертому місці з показником у 10% реєстрацій. Найпопулярніша марка – RENAULT Megane. П'яте місце – червоний. З загальної кількості – 4% легковиків. Першість у цьому кольорі за RENAULT Megane.

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