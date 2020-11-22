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У США на покинутому автосалоні досі продаються авто: фото

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Покинутий автосалон у Північній Кароліні - фото 1
Покинутий автосалон у Північній Кароліні / thedrive

У штаті Північна Кароліна виявили покинутий автосалон з сотнями класичних автомобілів. Дилерський центр з іржавими машинами давно занедбаний, але офіційно продажі авто тривають.

Автомобілі стоять на зарослій території і вкрилися іржею, але їх офіційно можна купити. Покинута стоянка виявилася дилерським центром компанії American Motors Corporation.

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Компанія з 50-х років займалася продажем автомобілів Chevrolet, а пізніше стала офіційним дилером AMC. Автосалон колись належав засновнику Collier Motors Роберту Коллієру.

В кінці 80-х Коллієр перепрофілював свій дилерський центр в салон із продажу старих авто. Салон працював до 2015 року. Власник помер у 2018 році, права на фірму перейшли до його синів. І формально автосалон все ще продовжує роботу.

У США на покинутому автосалоні досі продаються авто: фото - фото 436069

У США на покинутому автосалоні досі продаються авто: фото - фото 436070

У США на покинутому автосалоні досі продаються авто: фото - фото 436071

У США на покинутому автосалоні досі продаються авто: фото - фото 436072

У США на покинутому автосалоні досі продаються авто: фото - фото 436073

У США на покинутому автосалоні досі продаються авто: фото - фото 436074

У США на покинутому автосалоні досі продаються авто: фото - фото 436075

У США на покинутому автосалоні досі продаються авто: фото - фото 436076

У США на покинутому автосалоні досі продаються авто: фото - фото 436077

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Джерело: thedrive
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