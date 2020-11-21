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Рейтинг найнадійніших автомобільних брендів: лідер несподівано змінився
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Американська некомерційна організація Consumer Reports опублікувала результати дослідження надійності автомобілів різних брендів. Якщо торік рейтинг надійності очолювали Toyota і Lexus, то у 2020-му лідер змінився: перша сходинка дісталася Mazda.
Рейтинг склали на основі результатів опитувань 330 тисяч американців, які володіють автомобілями, випущеними у період з 2000 по 2020 роки. Їх запитали про те, з якими проблемами вони зіткнулися протягом останнього року: несправності автомобілів розбили на 17 категорій у залежності від серйозності того чи іншого дефекту. Кожен бренд отримав "оцінку надійності" по 100-бальній системі.
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У порівнянні з минулим роком Mazda піднялася на перше місце, набравши 83 бали. За словами експертів, висока надійність автомобілів цієї марки пояснюється консервативним підходом до оновлення модельного ряду: інженери Mazda уникають ризикованих технологічних рішень, які потенційно можуть привести до проблем.
Toyota і Lexus посіли другу та третю позицію з результатами 74 і 71 бал відповідно, причому якщо Toyota змістилася вниз на одну сходинку, то Lexus втратив відразу дві. У випадку з Toyota вона позбулася балів через RAV4, а Lexus відкотився назад через LS, надійність якого оцінили нижче середнього. У першу п'ятірку несподівано увірвався Buick, що додав 14 позицій. Слідом йде Honda (+7 позицій).
Усього рейтинг включав 26 позицій. За межами 20 найкращих опинилися Cadillac (38 балів), Ford (38 балів), MINI (37), Volkswagen (36), Tesla (29) і Lincoln, який заробив усього вісім балів.
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