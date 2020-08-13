У Британії виставили на продаж замок з драконом

У Північному Уельсі виставлений на продаж Гірнський замок площею майже 725 квадратних метрів. В саду замку стоїть об'ємна фігура дракона, яка періодично викидає полум'я.

Нерухомість обійдеться новому власникові у два мільйони фунтів стерлінгів.

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Замок має мальовничий панорамний вид, поруч з ним розбитий сад. У приміщенні є шість спалень, власний кінотеатр. На території є гостьовий будинок. Замок почали будувати в 1977 році і закінчили через 17 років.

Спочатку власники планували продати нерухомість за чотири мільйони фунтів стерлінгів, проте покупця не знайшлося і ціну на замок знизили вдвічі.

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