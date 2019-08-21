У США монету в 10 центів продали за понад мільйон доларів

Легендарну монету Barber Dime 1894 S вартістю 10 центів, що належить до вищої ліги нумізматики, продали на нумізматичному аукціоні в Чикаго.

Бізнесмен зі штату Юта Делл Лой Хансен заплатив за монету, вироблену у 1894 році, 1 320 000 доларів. За свідченням аукціоністів зі Stack's Bowers Galleries, покупець зробив ставку телефоном, причому спочатку був готовий віддати за лот будь-яку суму.

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Для колекціонерів ця 10-центова монета – не просто шматочок срібла. 125-річна "бабуся", іменована Вarber Dime 1894 S, входить в число 24 найбільш унікальних монет світу, шанованих фахівцями, як справжні витвори нумізматичного мистецтва.

Такі 10-центові монети чеканилися у 1892-1916 роках. Вони змінили десятицентовики, на яких була зображена Свобода, що сидить, і які відрізнялися дуже високою якістю. Конкурс з розробки нового зразка продукції виграв відомий гравер Чарльз Барбер, ім'я якого і носить монета. А випустив її монетний двір Сан-Франциско.

Монету продали за 1,32 мільйона доларів США

Десятицентовик Вarber Dime 1894 S колись належав Джеррі Буссе, покійному власнику баскетбольного клубу "Лос-Анджелес Лейкерс". Згодом монету купив Делл Лой Хансен – власник футбольної команди "Реал Солт-Лейк" і завзятий колекціонер. Його колекція включає рідкісні екземпляри монет, коли-небудь випущених у США, починаючи з 1792 року по теперішній час.

Всього у світі залишилося дев'ять таких 10-центових монет 1894 року випуску. Попередній продаж подібного екземпляра відбувся у 2016 році. Тоді анонімний покупець віддав за лот 2 мільйони доларів.

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