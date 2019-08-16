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У США людям ночами підкидають старі телевізори: відеофакт

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Телевізійний Санта-Клаус у США - фото 1
Телевізійний Санта-Клаус у США / Кадр з відео

У США в Глен-Аллені, штат Вірджинія, ночами хтось приносить до дверей будинків городян старі телевізори. Жителі близько 60 будинків вже отримали такі подарунки, а в місті невідомого прозвали телевізійним Санта-Клаусом.

Камери відеоспостереження в окрузі Енріко штату Вірджинія зняли невідомого, який розставляє телевізори на ганку житлових будинків. На голові він також носив телевізор.

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У США підкидають під двері старі телевізори - фото 347988
У США підкидають під двері старі телевізори

Стару техніку на своєму ганку виявили власники майже 50 будинків. Невідомого прозвали "телевізійним Санта-Клаусом". Схожа ситуація трапилася рік тому – в сусідньому окрузі в серпні 2018 року хтось залишив перед дверима будинків майже 20 телевізорів.

Місцеві жителі вважають подію жартами школярів, які занудьгували. Єдине, що людина з телевізором на голові робила незаконно – смітила, заявили в поліції.

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Джерело: wtvr
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