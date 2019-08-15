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Чи справді Раша Срака стала послом Словенії в Росії: розбір вірусного поста в мережі
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Мережу облетіла новина про те, що словенська дзюдоїстка Раша Срака нібито стала послом своєї країни в Росії. Користувачі кепкують із цього повідомлення, однак насправді це – фейк. Хоч і дуже смішний ;)
Раша Срака і справді існує, і вона родом зі Словенії. На її рахунку – звання чемпіонки Європи 2003 року з дзюдо у ваговій категорії до 70 кг, також вона неодноразово ставала призеркою міжнародних змагань. Зараз 39-річна Раша не займається спортом на професійному рівні, а ще в неї є друга половина прізвища – Вуковіч (Vuković).
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Однак і в політику словенка не надумала йти, тому "новина" про те, що вона стала послом Словенії у Росії – вигадка. Відзначимо, що джерелом цього повідомлення є російське сатиричне видання "Панорама", всі тексти на якому є "гротескними пародіями на реальність".
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