Американський винищувач F-16 пройшов на максимально низькій висоті: екстремальне відео

Військово-повітряні сили США опублікували у своєму акаунті в Twitter відео, яке обов'язково сподобається всім любителям авіації.

На вражаючому ролику видно, як багатоцільовий американський винищувач F-16 продемонстрував максимально низький політ над військовим аеродромом. Проте відомство не вказує, де і коли знято відео.

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Як відомо, F-16 - один з основних винищувачів, які перебувають на озброєнні ВПС США, і найпоширеніший винищувач четвертого покоління у світі. На сьогодні кількість побудованих за всі роки машин наближається до 5 тисяч.

При цьому F-16 залишається й одним з найнебезпечніших повітряних супротивників, сильно поступаючись за сумою якостей хіба що винищувачам п'ятого покоління.

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