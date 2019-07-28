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Американський винищувач F-16 пройшов на максимально низькій висоті: екстремальне відео

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Винищувач F-16 - фото 1
Винищувач F-16 / cnbc

Військово-повітряні сили США опублікували у своєму акаунті в Twitter відео, яке обов'язково сподобається всім любителям авіації.

На вражаючому ролику видно, як багатоцільовий американський винищувач F-16 продемонстрував максимально низький політ над військовим аеродромом. Проте відомство не вказує, де і коли знято відео.

До теми: Дозаправку винищувача над океаном зняли на відео

Як відомо, F-16 - один з основних винищувачів, які перебувають на озброєнні ВПС США, і найпоширеніший винищувач четвертого покоління у світі. На сьогодні кількість побудованих за всі роки машин наближається до 5 тисяч.

При цьому F-16 залишається й одним з найнебезпечніших повітряних супротивників, сильно поступаючись за сумою якостей хіба що винищувачам п'ятого покоління.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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