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У США лікарі показали, як правильно усміхатися пацієнтам крізь маску
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Усі ми знаємо, що позитивні емоції допомагають швидше боротися з захворюваннями. Про це не забувають лікарі у США, які придумали, як усміхатися своїм пацієнтам без необхідності знімати захисну маску. Вам сподобається їхній креативний підхід!
Лікарі зі США, які працюють із зараженими на коронавірусну інфекцію пацієнтами, вимушені перебувати у палатах у повному умундируванні: захисному костюмі та масці. Втім, це не завадило їм усміхатися тим, хто бореться за своє життя.
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Лікар, котрого звуть Робертіно, працює у лікарні Scripps Mercy Hospital у Сан-Дієго. Чоловік був вимушений змінити звичайну уніформу на медичний костюм і маску. За останньою, власне, не видно ані обличчя, ані емоцій працівника. Це й наштовхнуло Робертіно на ідею, яка дозволяє дарувати усмішку усім його пацієнтам. Для цього він узяв своє фото, на якому усміхається, видрукував його та прикріпив до костюма.
Світлина стала своєрідним бейджем лікаря. На ній також вказане його ім'я. Задум Робертіно припав до душі іншим його колегам, які підхопили цю ідею та зробили свої особливі "бейджі".
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