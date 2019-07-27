Три захоплюючі серіали, які можна подивитися за вихідні

Не знаєте, чим зайнятися на вихідних? Маємо круту ідею: ловіть добірку серіалів, які точно захоплять вас!

Табу

Джеймс Делейні після десятирічної відсутності повертається з Африки з вкраденими алмазами. Схоже, в Африці він пройшов курс навчання у місцевого шамана: чоловік бурмоче невідомі слова, малює собі на тілі таємничі візерунки і бачить мерців. Він брутальний, харизматичний і божевільний.

Міленіум

Екранізація романів Стіга Ларссона про журналістку Мікаель Блумквіст і неврівноважену дівчину-хакера Лісбет Саландер. Прекрасна адаптація книги, без голлівудських кліше і ідеалізації всього на світі. Це не стільки бойовик, скільки якісна і розумна психологічна драма.

Хетфілди і МакКої

Це реальна історія легендарної ворожнечі між двома сім'ями, яка тривала кілька десятиліть і мало не вилилася в нову громадянську війну. Близькі друзі і бойові товариші до кінця Громадянської війни повертаються додому. Хетфілд у Західну Вірджинію, а МакКой в Кентуккі. Вони сусіди, їхні будинки розділяє лише невелика річечка. Поступово потік нерозуміння, недомовок, напруги і образ переростає у відкриту ворожнечу, в яку втягуються не тільки рідні та близькі сторін, але і сторонні люди.

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