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У США козел і собака поборються за звання почесного мера
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У місті Фейр-Хейвені (штат Вермонт) розгорнута виборна гонка між нубійським козлом Лінкольном і поліцейською вівчаркою Семмі. Голосування заплановане на 3 березня. Зазначимо, що козел балотується на другий термін.
Чотирирічний козел обіймав пост почесного мера Фейр-Хейвена протягом року. На минулих виборах він випередив свого головного суперника – поліцейського пса Семмі. Цього разу службова німецька вівчарка знову візьме участь у виборах.
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Голосування у місті з населенням 2500 людей, де немає мера, платне. За можливість проголосувати потрібно віддати 1 долар. Зібрані у минулому році 200 доларів пішли у фонд будівництва дитячого майданчика. Нинішні кошти виборців також будуть спрямовані на розвиток інфраструктури дитячих розваг.
Стосовно німецької вівчарки Семмі, то керівництво місцевої поліції вирішило знову висунути її кандидатуру на вибори почесного мера. Собака відома містянам своїми службовими подвигами, а також участю у громадському житті. Чотирилапу часто бачать на масових заходах.
Хто ще претендує на місце почесного мера – не повідомляється. Торік у жартівливих виборах взяли участь 16 кандидатів. Серед них, крім козла Лінкольна були собаки, коти і миша-піщанка.
Судячи з того, що обидва кандидати надзвичайно популярні серед місцевого населення, виборча гонка обіцяє бути захоплюючою.
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