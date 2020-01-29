Чому не варто возити кота у машині: епічне відео

У мережі набуває популярності запис з котом, якого взяли з собою у поїздку на машині. І поки частина користувачів не може втримати сміх, більшість все ж стурбовані.

На платформі Reddit користувач з ніком Thund3rbolt поділився дивним відео з поїздки у машині з котом, яке стрімко набирає популярності. Всього за 8 годин ролик переглянули понад 51 тисячі осіб, а ще більш як 700 залишили коментарі. Хоч на перший погляд запис здається кумедним, але насправді це не так.

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Коментатори наголосили, що поведінка кота насправді показує, що він жаливо наляканий, тож такі поїздки - справжній стрес для улюбленців. І поки собаки у захваті від таких мандрівок, то коти шоковані раптовим переміщенням у просторі.

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