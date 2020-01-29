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У Instagram знайшли двійника легендарної кішки Grumpy Cat: кумедні фото

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У Instagram знайшли двійника легендарної кішки Grumpy Cat: кумедні фото - фото 1

В інтернеті знайшли кішку, яку вже встигли охарактеризувати спадкоємицею відомої кішки Grumpy Cat, яка померла ще навесні минулого року. Відомо, що пухнастик проживає на острові Тайвань.

Звуть вихованця Мяу-мяу, а її господиня на ім'я Клара розповіла, що у її улюблениці дуже добрий характер, а тому не варто лише через її мордочку вважати, що вона вередлива чи зла.

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Господиня зазначила, що кішка також робить їй масаж вранці, коли просить поїсти. Мяу-мяу вкрай вимоглива у питаннях харчування, оскільки перепробувала велику кількість кормів, але зупинилася лише на одному виді. Після сніданку Мяу-Мяу вмивається і сідає біля вікна, щоб спостерігати за птахами. Часом вона навіть розсовує штори, щоб їй було краще видно.

Клара розповіла, що зі своїм молодшим братом забрала кішку з притулку, коли їй було всього десять місяців, і вона стала її першою домашньою тваринкою.

У Instagram знайшли двійника легендарної кішки Grumpy Cat: кумедні фото - фото 382773

У Instagram знайшли двійника легендарної кішки Grumpy Cat: кумедні фото - фото 382774

У Instagram знайшли двійника легендарної кішки Grumpy Cat: кумедні фото - фото 382775

У Instagram знайшли двійника легендарної кішки Grumpy Cat: кумедні фото - фото 382776

У Instagram знайшли двійника легендарної кішки Grumpy Cat: кумедні фото - фото 382777

У Instagram знайшли двійника легендарної кішки Grumpy Cat: кумедні фото - фото 382778

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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