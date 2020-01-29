На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Instagram знайшли двійника легендарної кішки Grumpy Cat: кумедні фото
-
- 26
В інтернеті знайшли кішку, яку вже встигли охарактеризувати спадкоємицею відомої кішки Grumpy Cat, яка померла ще навесні минулого року. Відомо, що пухнастик проживає на острові Тайвань.
Звуть вихованця Мяу-мяу, а її господиня на ім'я Клара розповіла, що у її улюблениці дуже добрий характер, а тому не варто лише через її мордочку вважати, що вона вередлива чи зла.
І ще: Сміливий пес перевів дітей через дорогу, відлякуючи водіїв: відео
Господиня зазначила, що кішка також робить їй масаж вранці, коли просить поїсти. Мяу-мяу вкрай вимоглива у питаннях харчування, оскільки перепробувала велику кількість кормів, але зупинилася лише на одному виді. Після сніданку Мяу-Мяу вмивається і сідає біля вікна, щоб спостерігати за птахами. Часом вона навіть розсовує штори, щоб їй було краще видно.
Клара розповіла, що зі своїм молодшим братом забрала кішку з притулку, коли їй було всього десять місяців, і вона стала її першою домашньою тваринкою.
Читайте також: Милий опосум розгромив офіс і став зіркою мережі: кумедні фото
-
10:50З'явився додаток DoubleTake для iPhone, що дозволяє знімати відео на дві камери одночасно
-
10:224 найкращі продукти для відновлення після тренування
-
09:49У Instagram знайшли двійника легендарної кішки Grumpy Cat: кумедні фото
-
09:21Кейт Міддлтон осоромилася через коротку спідницю: кумедні фото
-
08:54У продажу з'являться незвичайні ляльки Барбі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:25На відео показали рекордно швидкий темп будівництва лікарень в Ухані
-
07:53Німецькі науковці розповіли, як правильно міряти тиск
-
07:30У Лос-Анджелесі представлять унікальний Mercedes-AMG
-
07:15Погода в Україні 29 січня: мокрий сніг і штормовий вітер
- 28 січня
-
22:52Xiaomi випустила "розумну" бактерицидну лампу
-
22:22Секс-експерт розповів, як зробити ваше інтимне життя яскравим і насиченим
-
21:50Спекотна Настя Каменських розкрила головний секрет свого схуднення
-
21:35Прості вправи для тих, хто хоче зберегти зір
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:1829 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:56Вчені вперше розповіли про властивості води на Марсі
-
20:42Ford Mustang з легендарного кліпу 90-х відреставрували до ідеального стану
-
20:22Лана Дель Рей здивувала ефектним нарядом за копійки
-
20:13Власники Xiaomi Mi 9T незадоволені оновленням до Android 10: що не так
-
19:54Три міфи про мову тіла, у які варто перестати вірити
-
19:24Як дайверка відбилася від акули голими руками: відео
-
19:14Новий iPhone 9 буде дефіцитним смартфоном: аналітики назвали причину
-
19:00Меню на Оскарі 2020 суттєво відрізнятиметься від звичного: від чого відмовилися
-
18:52Ці ознаки вказують на дефіцит заліза в організмі
-
07:15Погода в Україні 29 січня: мокрий сніг і штормовий вітер
- 28 січня
-
22:22Секс-експерт розповів, як зробити ваше інтимне життя яскравим і насиченим
-
18:21Лютий стане найщасливішим місяцем для цих знаків Зодіаку
-
16:11Оскар 2020 за найкращий фільм: усе про номінантів на головну нагороду
-
12:22Порно-Оскар 2020: визначені найгарячіші актриси фільмів для дорослих (18+)
-
10:58Ця проста фраза покращить будь-які стосунки
-
07:17Погода в Україні 28 січня: у яких областях пройдуть дощі
- 27 січня
-
20:445 невинних фраз, які вбивають ваші стосунки
-
18:40Як розкодувати супутникові канали: ціна й інструкція для телеглядачів
-
16:21Самостійна подорож до Італії: як все організувати
-
14:01GetContact: чим небезпечний додаток, який отримує доступ до ваших контактів
-
12:00Слухай концерт легендарного Кузьми Скрябіна на Радіо МАКСИМУМ
-
09:36Біллі Айліш розгромила Греммі 2020: визначено найкращі пісні та співаків року
-
07:16Погода в Україні 27 січня: нова порція потепління
- 26 січня
-
23:13Голос країни 10 сезон 2 випуск: ревнощі Потапа і брудна гра Дана Балана
-
20:14Ознаки кармічних стосунків між чоловіком і жінкою
-
17:25Дівчина тижня: хтива модель Аю Саша, яка обожнює зніматися НЮ (18+)
-
14:50Гороскоп на цей тиждень 27 січня – 2 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку
-
12:51Найкрутіша нова музика січня: ТОП 13 популярних пісень
-
08:33Чому кава не бадьорить: пояснення медиків
- 25 січня
-
21:23Це нікому не подобається: українську ведучу розкритикували через целюліт на ногах
-
19:49Чим відрізняється секс у порно та реальному житті: відео, яке все розставить на свої місця
-
17:47Уроки успішних людей: 5 способів знайти час для важливих справ
-
15:15Модні чоловічі шапки 2020: найкращі моделі, які будуть у тренді кілька сезонів
-
12:25Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото